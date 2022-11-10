https://sputnik-georgia.ru/20221110/kianu-rivz-vnov-vernetsya-k-roli-dzhona-uika--272070643.html

Киану Ривз вновь вернется к роли Джона Уика

Киану Ривз вновь вернется к роли Джона Уика

Это будет спин-офф культовых фильмов об экс-наемнике Джоне Уике 10.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Знаменитый канадский актер и режиссер Киану Ривз вновь вернется к своей культовой роли Джона Уика – на этот раз в спин-оффе об экс-наемнике "Балерина", сообщает Collider.В данное время артист, по информации издания, уже находится в Праге на съемках кинофильма.Подробности кинопроекта, сюжета спин-оффа и дата премьеры пока не разглашаются. Известно лишь, что главную роль исполнит кубино-испанская акстриса Ана де Армас ("Блондинка", "Глубокие воды")."Джон Уик" (John Wick) – американский боевик 2014 года, ставший режиссерским дебютом Чада Стахелски и Дэвида Литча. Главные роли исполнили Киану Ривз, который также выступил в качестве исполнительного продюсера, и Микаэль Нюквист. Премьера фильма состоялась 13 октября 2014 года в Нью-Йорке. Премьера четвертой части запланирована на 2023 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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