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Киану Ривз вновь вернется к роли Джона Уика
Киану Ривз вновь вернется к роли Джона Уика
Это будет спин-офф культовых фильмов об экс-наемнике Джоне Уике 10.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-10T13:13+0400
2022-11-10T13:13+0400
2022-11-10T13:29+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Знаменитый канадский актер и режиссер Киану Ривз вновь вернется к своей культовой роли Джона Уика – на этот раз в спин-оффе об экс-наемнике "Балерина", сообщает Collider.В данное время артист, по информации издания, уже находится в Праге на съемках кинофильма.Подробности кинопроекта, сюжета спин-оффа и дата премьеры пока не разглашаются. Известно лишь, что главную роль исполнит кубино-испанская акстриса Ана де Армас ("Блондинка", "Глубокие воды")."Джон Уик" (John Wick) – американский боевик 2014 года, ставший режиссерским дебютом Чада Стахелски и Дэвида Литча. Главные роли исполнили Киану Ривз, который также выступил в качестве исполнительного продюсера, и Микаэль Нюквист. Премьера фильма состоялась 13 октября 2014 года в Нью-Йорке. Премьера четвертой части запланирована на 2023 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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киану ривз, в мире, новости, культура, прага, шоу-бизнес
киану ривз, в мире, новости, культура, прага, шоу-бизнес
Киану Ривз вновь вернется к роли Джона Уика
13:13 10.11.2022 (обновлено: 13:29 10.11.2022)
Это будет спин-офф культовых фильмов об экс-наемнике Джоне Уике
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik.
Знаменитый канадский актер и режиссер Киану Ривз вновь вернется к своей культовой роли Джона Уика – на этот раз в спин-оффе об экс-наемнике "Балерина", сообщает
Collider.
В данное время артист, по информации издания, уже находится в Праге на съемках кинофильма.
Подробности кинопроекта, сюжета спин-оффа и дата премьеры пока не разглашаются. Известно лишь, что главную роль исполнит кубино-испанская акстриса Ана де Армас ("Блондинка", "Глубокие воды").
"Джон Уик" (John Wick) – американский боевик 2014 года, ставший режиссерским дебютом Чада Стахелски и Дэвида Литча. Главные роли исполнили Киану Ривз, который также выступил в качестве исполнительного продюсера, и Микаэль Нюквист.
Премьера фильма состоялась 13 октября 2014 года в Нью-Йорке. Премьера четвертой части запланирована на 2023 год.