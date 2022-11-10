https://sputnik-georgia.ru/20221110/kto-stanet-predsedatelem-natsdvizheniya-versiya-pravyaschey-sily-oprovergnuta-272089598.html
Кто станет председателем "Нацдвижения"? Версия правящей силы опровергнута
Кто станет председателем "Нацдвижения"? Версия правящей силы опровергнута
Накануне стало известно, что ЕНД планирует переизбрание политсовета, председателя партии и ее секретариата 10.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-10T16:49+0400
2022-11-10T16:49+0400
2022-11-10T17:03+0400
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петре цискаришвили
ираклий кобахидзе
давид кезерашвили
грузинская мечта
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Генеральный секретарь оппозиционной партии "Единое национальное движение" Петре Цискаришвили опроверг информацию правящей силы о том, что он займет пост председателя правящей партии.Председатель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу "Рустави 2" заявил, что, по их информации, именно Петре Цискаришвили займет пост главы "Нацдвижения" как ставленник главного финансиста оппозиции, бизнесмена Давида Кезерашвили.Накануне стало известно, что в оппозиционной партии "Единое национальное движение" планируется переизбрание политсовета, председателя партии и ее секретариата. Первыми об этом заявила часть лидеров оппозиции, потребовав обновления партии, после информацию подтвердил и действующий председатель Ника Мелия.Лидеры оппозиции не скрывают, что обновление в партии в первую очередь коснется самого Мелия, который занял пост председателя в декабре 2020 года. Тогда же партия приняла решение расширить политсовет партии до 88 человек.Кулуарная информация о разногласиях в "Едином национальном движении" стала распространяться еще в 2021 году, после возращения в Грузию основателя этой партии экс-президента Михаила Саакашвили. Противоборствующие стороны начали открыто критиковать друг друга осенью 2022 года.За последний год "Нацдвижение" стало заметно терять свои позиции. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9–15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, политика, грузия, петре цискаришвили, ираклий кобахидзе, давид кезерашвили, грузинская мечта, единое нацдвижение
Кто станет председателем "Нацдвижения"? Версия правящей силы опровергнута
16:49 10.11.2022 (обновлено: 17:03 10.11.2022)
Накануне стало известно, что ЕНД планирует переизбрание политсовета, председателя партии и ее секретариата
ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Генеральный секретарь оппозиционной партии "Единое национальное движение" Петре Цискаришвили опроверг информацию правящей силы о том, что он займет пост председателя правящей партии.
Председатель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу "Рустави 2" заявил, что, по их информации, именно Петре Цискаришвили займет пост главы "Нацдвижения" как ставленник главного финансиста оппозиции, бизнесмена Давида Кезерашвили.
"Я не собираюсь выставлять свою кандидатуру. Но я уверен, что появятся другие люди. Про других я говорить не буду, они сами должны принять решение", - сказал Цискаришвили.
Накануне стало известно, что в оппозиционной партии "Единое национальное движение" планируется переизбрание политсовета, председателя партии и ее секретариата. Первыми об этом заявила часть лидеров оппозиции, потребовав обновления партии, после информацию подтвердил и действующий председатель Ника Мелия.
Лидеры оппозиции не скрывают, что обновление в партии в первую очередь коснется самого Мелия, который занял пост председателя в декабре 2020 года. Тогда же партия приняла решение расширить политсовет партии до 88 человек.
Кулуарная информация о разногласиях в "Едином национальном движении" стала распространяться еще в 2021 году, после возращения в Грузию основателя этой партии экс-президента Михаила Саакашвили. Противоборствующие стороны начали открыто критиковать друг друга осенью 2022 года.
За последний год "Нацдвижение" стало заметно терять свои позиции. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9–15%.