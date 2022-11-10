https://sputnik-georgia.ru/20221110/kto-stanet-predsedatelem-natsdvizheniya-versiya-pravyaschey-sily-oprovergnuta-272089598.html

Кто станет председателем "Нацдвижения"? Версия правящей силы опровергнута

Кто станет председателем "Нацдвижения"? Версия правящей силы опровергнута

Накануне стало известно, что ЕНД планирует переизбрание политсовета, председателя партии и ее секретариата 10.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-10T16:49+0400

2022-11-10T16:49+0400

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грузинская мечта

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Генеральный секретарь оппозиционной партии "Единое национальное движение" Петре Цискаришвили опроверг информацию правящей силы о том, что он займет пост председателя правящей партии.Председатель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу "Рустави 2" заявил, что, по их информации, именно Петре Цискаришвили займет пост главы "Нацдвижения" как ставленник главного финансиста оппозиции, бизнесмена Давида Кезерашвили.Накануне стало известно, что в оппозиционной партии "Единое национальное движение" планируется переизбрание политсовета, председателя партии и ее секретариата. Первыми об этом заявила часть лидеров оппозиции, потребовав обновления партии, после информацию подтвердил и действующий председатель Ника Мелия.Лидеры оппозиции не скрывают, что обновление в партии в первую очередь коснется самого Мелия, который занял пост председателя в декабре 2020 года. Тогда же партия приняла решение расширить политсовет партии до 88 человек.Кулуарная информация о разногласиях в "Едином национальном движении" стала распространяться еще в 2021 году, после возращения в Грузию основателя этой партии экс-президента Михаила Саакашвили. Противоборствующие стороны начали открыто критиковать друг друга осенью 2022 года.За последний год "Нацдвижение" стало заметно терять свои позиции. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9–15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, политика, грузия, петре цискаришвили, ираклий кобахидзе, давид кезерашвили, грузинская мечта, единое нацдвижение