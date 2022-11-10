Куда поехать в Грузии на Новый 2023 год: цена на туры с программой
15:45 10.11.2022 (обновлено: 16:40 10.11.2022)
© photo: Sputnik / StringerНовогодняя иллюминация и украшения. Празднично украшенный парк Деда Эна и новогодняя деревня
© photo: Sputnik / Stringer
До Нового 2023 года осталось меньше двух месяцев, следовательно, пришло время задуматься, куда поехать и как провести новогодние праздники
Выбрав экскурсионный тур в Грузию на Новый 2023 год, подходящий по программе, вы сможете весело и увлекательно провести новогодние каникулы.
Для тех, кто решил провести Новый 2023 год в Грузии, Sputnik Грузия рассказывает, куда можно поехать – о ценах на туры с программой.
Новый год в Грузии
Новый год для жителей Грузии праздник особенный, к которому тщательно готовятся задолго до его наступления.
Кулинарными символами Нового года в Грузии являются сациви и гозинаки (грецкие орехи, обжаренные в меду), которые обязательно готовят в каждой семье к празднику.
На праздничный стол также подают жаренного поросенка, хачапури, различные пхали – блюда, приготовленные с орехами, и другие закуски. И все эти произведения кулинарного искусства запивают вкуснейшим грузинским вином.
© photo: Sputnik / StringerАссорти пхали, грузинские блюда
Ассорти пхали, грузинские блюда
© photo: Sputnik / Stringer
В Новый год повсюду слышно традиционное грузинское "Мравалжамиер" (Многие лета) – песню, которая является неотъемлемой частью богатой культуры Грузии, исполняют многоголосьем.
Девушка с бокалом грузинского вина
Встретить Новый 2023 год в Грузии можно, покоряя снежные вершины и наслаждаясь зимними забавами, на пляже, упиваясь теплым дыханием моря, под приветливый шелест пальмовых листьев, или в одном из пабов, распевая с местными жителями новогодние песни.
Главное решить, куда поехать на Новый 2023 год и выбрать тур с увлекательной программой по выгодной цене.
Куда поехать
Поехать в Новый 2023 год можно в столицу Грузии. В новогоднюю ночь, когда загораются тысячи лампочек и улицы светятся разноцветными гирляндами, она сказочно красива.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПлощадь Свободы в центре Тбилиси с празднично украшенной статуей Святого Георгия во время новогодних праздников
Площадь Свободы в центре Тбилиси с празднично украшенной статуей Святого Георгия во время новогодних праздников
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
В Новый год в полночь запускаются фейерверки, а веселье в столице Грузии продолжается до утра – все столичные рестораны и питейные заведения предлагают в новогоднюю ночь праздничное меню и веселую развлекательную программу.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliНовогодний Тбилиси - украшенная праздничной иллюминацией карета на проспекте Давида Агмашенебели
Новогодний Тбилиси - украшенная праздничной иллюминацией карета на проспекте Давида Агмашенебели
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Четырехдневный тур в Грузию на Новый 2023 год – прекрасная возможность погулять по старым улочкам столицы, увидеть крепость Нарикала, базилику Анчисхати, посетить знаменитые серные бани и другие известные достопримечательности. Встреча Нового года по программе тура запланирована в Тбилиси.
© photo: Sputnik / StringerНовогодний Тбилиси с высоты птичьего полета
Новогодний Тбилиси с высоты птичьего полета
© photo: Sputnik / Stringer
Программой тура предусмотрено посещение древней столицы Грузии – Мцхета, где вас познакомят с ее уникальным культурным наследием. В рамках тура вы посетите винный регион Грузии – Кахетию, осмотрите Бодбийский монастырь, где свое последнее пристанище нашла Святая Нино – крестительница Грузии, полюбуетесь незабываемым видом Алазанской долины и прогуляетесь по улицам города любви – Сигнахи.
Цена тура на человека начинается от 290 долларов. В стоимость тура не входят авиаперелет и новогодний ужин, а также питание, не предусмотренное программой.
Туры в Грузию на Новый год
Сказочное зрелище ожидает тех, кто решит поехать на Новый год в Батуми. Город в новогодние дни сверкает всеми цветами радуги, а на разных городских площадках проходят бесплатные концерты с участием грузинских и иностранных музыкантов.
Цена четырехдневного тура на человека начинается от 560 долларов. В стоимость тура не входят авиабилеты, новогодний ужин и карманные деньги.
Новогодние украшения и иллюминация в Батуми. Новогодняя елка
Восьмидневный тур Тбилиси - Бодбе, Сигнахи (Кахетия) - Мцхета - Ананури - Гудаури - Батуми - горная Аджария - Тбилиси на человека стоит от 670 долларов. Новый год по программе вы встретите в столице Грузии. Ценой тура не предусмотрены авиаперелет, новогодний банкет, личные расходы, чаевые гидам и водителям.
© photo: Sputnik / Seyran BaroyanЗимний Батуми в новогодних огнях. Новогодняя елка и праздничная иллюминация
Зимний Батуми в новогодних огнях. Новогодняя елка и праздничная иллюминация
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Шестидневный тур Тбилиси - Ананури - Гудаури - Мцхета - Сигнахи -Тбилиси на персону стоит от 445 долларов, а восьмидневный тур Тбилиси - Мцхета - Гомбори - Цинандали - Телави - Сигнахи (Кахетия) - Боржоми - Уплисцихе - Ананури - Гудаури - каньон Дашбаши - Тбилиси – от 565 долларов. В цену туров не входят авиабилеты, новогодний банкет и посещение серных бань.
Новый год наступает!
Новый год наступает!
Цена девятидневного тура в Грузию по маршруту Тбилиси - Мцхета - Бакуриани - Боржоми - Кутаиси - Батуми на одну персону стоит от 423 долларов. В стоимость тура не входят авиаперелет, новогодний банкет, обеды и ужины, личные расходы, чаевые гидам и водителям.
Горнолыжные туры
Любители экстрима и зимних забав могут поехать на известные горнолыжные курорты Грузии, которые полностью оборудованы в соответствии с современными стандартами. В Гудаури и Бакуриани есть лыжные трассы как для профессионалов, так и для новичков и любителей. На горе работают все кафе и ресторанчики, где желающие могут передохнуть и позагорать.
Зимний горнолыжный курорт Гудаури - курортный поселок
Семидневный тур в Гудаури на человека стоит от 570 долларов. Программой тура предусмотрено посещение древней столицы Мцхета, купание в природных серных ваннах, обзорная экскурсия по центру столицы Грузии. А цена восьмидневного тура в Бакуриани, программой которого предусмотрена обзорная экскурсия по столице Грузии, начинается от 1 000 долларов.
© photo: Sputnik / Viktor KaminskyЗимний курорт Гудаури. Туристы катаются на лыжах
Зимний курорт Гудаури. Туристы катаются на лыжах
© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky
Ценой горнолыжных туров не предусмотрены авиабилеты, страховка, лыжный абонемент, новогодний банкет, личные расходы и факультативные программы.
Поехать в Новый 2023 год можно на другие горнолыжные курорты Грузии, такие как Годердзи в Аджарии или Хацвали и Тетнулди в Местия. Цена десятидневного горнолыжного тура в Тетнулди на человека начинается от 660 долларов, а в Годердзи – от 550 долларов.
В стоимость туров не входят авиабилеты, лыжный абонемент, страховка, новогодний банкет, факультативные программы и личные расходы.
Материал подготовлен на основе открытых источников