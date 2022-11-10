https://sputnik-georgia.ru/20221110/lavrov-vozglavit-rossiyskuyu-delegatsiyu-na-sammite-g20-v-indonezii---272067335.html

Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии

Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии

Семнадцатый саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября 10.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Делегацию Российской Федерации на саммите G20 в Индонезии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет РИА Новости.Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, обсуждаются разные форматы участия России в саммите G20, решение будет принято в ближайшие дни."Большая двадцатка" – неформальная организация, объединяющая крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны. Семнадцатый саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Он станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, которые состоялись в течение года председательства Индонезии в "группе двадцати".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, россия, новости, сергей лавров, дмитрий песков, индонезия, бали