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Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии
Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии
Семнадцатый саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября 10.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-10T10:26+0400
2022-11-10T10:26+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Делегацию Российской Федерации на саммите G20 в Индонезии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет РИА Новости.Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, обсуждаются разные форматы участия России в саммите G20, решение будет принято в ближайшие дни."Большая двадцатка" – неформальная организация, объединяющая крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны. Семнадцатый саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Он станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, которые состоялись в течение года председательства Индонезии в "группе двадцати".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, россия, новости, сергей лавров, дмитрий песков, индонезия, бали
в мире, россия, новости, сергей лавров, дмитрий песков, индонезия, бали
Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии
10:26 10.11.2022 (обновлено: 10:37 10.11.2022)
Семнадцатый саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik.
Делегацию Российской Федерации на саммите G20 в Индонезии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет РИА Новости
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"Формат участия Владимира Владимировича Путина прорабатывается. Возможно, он примет участие в саммите в формате видеоконференцсвязи", – сказал агентству пресс-атташе посольства России в Джакарте Александр Тумайкин.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, обсуждаются разные форматы участия России в саммите G20, решение будет принято в ближайшие дни.
"Большая двадцатка" – неформальная организация, объединяющая крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны. Семнадцатый саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Он станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, которые состоялись в течение года председательства Индонезии в "группе двадцати".