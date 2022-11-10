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ОАЭ намерены запустить летающие такси из аэропортов столицы

ОАЭ намерены запустить летающие такси из аэропортов столицы

Скоро пассажиры смогут прилететь в международный аэропорт Абу-Даби, а затем вернуться домой на летающем электрическом такси 10.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-10T15:24+0400

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ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Аэропорты в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби намерены предлагать услуги электрического такси с вертикальным взлетом и посадкой для перевозки людей и грузов, говорится в сообщении управления аэропортов в Twitter.Отмечается, что аэропорты Абу-Даби и Groupe ADP будут участвовать в совместном планировании, проектировании, разработке и эксплуатации наземной инфраструктуры для электрических такси Advanced Air Mobility в Абу-Даби.Ожидается, что в недалеком будущем пассажиры смогут прилететь в международный аэропорт Абу-Даби, а затем вернуться домой на летающем электрическом такси.Ранее власти ОАЭ представили на международной технологической выставке Gitex Global в Дубае летающие мотоциклы, производство которых в 2023 году могут начать компания Aerwins и ее партнер из Абу-Даби.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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