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ОАЭ намерены запустить летающие такси из аэропортов столицы
ОАЭ намерены запустить летающие такси из аэропортов столицы
Скоро пассажиры смогут прилететь в международный аэропорт Абу-Даби, а затем вернуться домой на летающем электрическом такси 10.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-10T15:24+0400
2022-11-10T15:24+0400
2022-11-10T15:24+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Аэропорты в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби намерены предлагать услуги электрического такси с вертикальным взлетом и посадкой для перевозки людей и грузов, говорится в сообщении управления аэропортов в Twitter.Отмечается, что аэропорты Абу-Даби и Groupe ADP будут участвовать в совместном планировании, проектировании, разработке и эксплуатации наземной инфраструктуры для электрических такси Advanced Air Mobility в Абу-Даби.Ожидается, что в недалеком будущем пассажиры смогут прилететь в международный аэропорт Абу-Даби, а затем вернуться домой на летающем электрическом такси.Ранее власти ОАЭ представили на международной технологической выставке Gitex Global в Дубае летающие мотоциклы, производство которых в 2023 году могут начать компания Aerwins и ее партнер из Абу-Даби.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, в мире, общество, оаэ
ОАЭ намерены запустить летающие такси из аэропортов столицы
Скоро пассажиры смогут прилететь в международный аэропорт Абу-Даби, а затем вернуться домой на летающем электрическом такси
ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Аэропорты в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби намерены предлагать услуги электрического такси с вертикальным взлетом и посадкой для перевозки людей и грузов, говорится в сообщении управления аэропортов в Twitter.
"Управление аэропортов Абу-Даби подписало меморандум о взаимопонимании с ведущей французской фирмой Groupe ADP, которая занимается развитием трех аэропортов в Париже, для изучения возможности перевозки людей и грузов и использованием самолетов с вертикальным взлетом и посадкой", - рассказали в управлении.
Отмечается, что аэропорты Абу-Даби и Groupe ADP будут участвовать в совместном планировании, проектировании, разработке и эксплуатации наземной инфраструктуры для электрических такси Advanced Air Mobility в Абу-Даби.
Ожидается, что в недалеком будущем пассажиры смогут прилететь в международный аэропорт Абу-Даби, а затем вернуться домой на летающем электрическом такси.
Ранее власти ОАЭ представили на международной технологической выставке Gitex Global в Дубае летающие мотоциклы, производство которых в 2023 году могут начать компания Aerwins и ее партнер из Абу-Даби.