https://sputnik-georgia.ru/20221110/prodolzhaetsya-stroitelstvo-kanatki-v-park-na-gore-mtatsminda-v-tbilisi-272092181.html

Продолжается строительство канатки в парк на горе Мтацминда в Тбилиси

Продолжается строительство канатки в парк на горе Мтацминда в Тбилиси

Запуск канатной дороги в эксплуатацию планируется летом будущего года, управление будет передано парку Мтацминда 10.11.2022, Sputnik Грузия

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канатная дорога

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Строительство новой канатной дороги, которая свяжет проспект Руставели с парком Мтацминда, продолжается, сообщает мэрия Тбилиси.С ходом строительных работ ознакомился мэр Тбилиси Каха Каладзе.На канатной дороге будет 21 гондола. Они смогут обслуживать в час 1,2 тысячи пассажиров. Длина маршрута составит 845,55 метра, а время – 4.07 минуты.Запуск канатной дороги в эксплуатацию планируется летом будущего года, и она перейдет на баланс парка Мтацминда.По его словам, это было его предвыборным обещанием, которое будет выполнено.На данном этапе, завершены работы по обустройству основы верхней станции и технологической части, частично построены стены станции и колонны, осуществлены работы по гидроизоляции.Мэрия Тбилиси выделила 7,2 миллиона лари на строительство канатки на Мтацминда >>Здание станции и перрон будут готовы в январе будущего года, после чего компания "Доппельмайер" начнет монтаж технологической части станции. После завершения этих работ, станция будет перекрыта конструкцией из металла и начаты работы по облицовке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, парк "мтацминда", канатная дорога