https://sputnik-georgia.ru/20221110/prodolzhaetsya-stroitelstvo-kanatki-v-park-na-gore-mtatsminda-v-tbilisi-272092181.html
Продолжается строительство канатки в парк на горе Мтацминда в Тбилиси
Продолжается строительство канатки в парк на горе Мтацминда в Тбилиси
Запуск канатной дороги в эксплуатацию планируется летом будущего года, управление будет передано парку Мтацминда 10.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-10T17:33+0400
2022-11-10T17:33+0400
2022-11-10T17:36+0400
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каха каладзе
тбилиси
парк "мтацминда"
канатная дорога
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Строительство новой канатной дороги, которая свяжет проспект Руставели с парком Мтацминда, продолжается, сообщает мэрия Тбилиси.С ходом строительных работ ознакомился мэр Тбилиси Каха Каладзе.На канатной дороге будет 21 гондола. Они смогут обслуживать в час 1,2 тысячи пассажиров. Длина маршрута составит 845,55 метра, а время – 4.07 минуты.Запуск канатной дороги в эксплуатацию планируется летом будущего года, и она перейдет на баланс парка Мтацминда.По его словам, это было его предвыборным обещанием, которое будет выполнено.На данном этапе, завершены работы по обустройству основы верхней станции и технологической части, частично построены стены станции и колонны, осуществлены работы по гидроизоляции.Мэрия Тбилиси выделила 7,2 миллиона лари на строительство канатки на Мтацминда >>Здание станции и перрон будут готовы в январе будущего года, после чего компания "Доппельмайер" начнет монтаж технологической части станции. После завершения этих работ, станция будет перекрыта конструкцией из металла и начаты работы по облицовке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, парк "мтацминда", канатная дорога
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, парк "мтацминда", канатная дорога
Продолжается строительство канатки в парк на горе Мтацминда в Тбилиси
17:33 10.11.2022 (обновлено: 17:36 10.11.2022)
Запуск канатной дороги в эксплуатацию планируется летом будущего года, управление будет передано парку Мтацминда
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Строительство новой канатной дороги, которая свяжет проспект Руставели с парком Мтацминда, продолжается, сообщает мэрия Тбилиси.
С ходом строительных работ ознакомился мэр Тбилиси Каха Каладзе.
На канатной дороге будет 21 гондола. Они смогут обслуживать в час 1,2 тысячи пассажиров. Длина маршрута составит 845,55 метра, а время – 4.07 минуты.
Запуск канатной дороги в эксплуатацию планируется летом будущего года, и она перейдет на баланс парка Мтацминда.
"Передвижение с проспекта Руставели до парка Мтацминда и с Мтацминда до проспекта Руставели будет возможно в течение четырех минут. В осуществлении работ включена известная в мире компания "Доппельмайер", оснащение которой будет использовано в этом проекте. Это очень важный проект", - заявил Каладзе.
По его словам, это было его предвыборным обещанием, которое будет выполнено.
На данном этапе, завершены работы по обустройству основы верхней станции и технологической части, частично построены стены станции и колонны, осуществлены работы по гидроизоляции.
Здание станции и перрон будут готовы в январе будущего года, после чего компания "Доппельмайер" начнет монтаж технологической части станции. После завершения этих работ, станция будет перекрыта конструкцией из металла и начаты работы по облицовке.