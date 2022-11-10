https://sputnik-georgia.ru/20221110/prokuratura-predyavila-obvinenie-pyati-litsam-za-chlenstvo-i-obraschenie-k-vorovskomu-miru-272069151.html
Обвиняемым в связях с "воровским миром" предъявлены обвинения
Обвиняемым в связях с "воровским миром" предъявлены обвинения
Двоим из пяти задержанных грозит от 7 до 10 лет тюрьмы 10.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-10T12:11+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение пяти задержанным в членстве в "воровском мире" и в обращении к членам "воровского мира", говорится в сообщении на сайте Прокуратуры.Следствие установило, что финансовый спор между двумя людьми перерос в словесное и физическое противостояние, после чего они обратились за помощью к членам "воровского мира".Летом 2022 года в Тбилиси и Зугдидиском районе (Западная Грузия) с участием членов "воровского мира" состоялась "воровская разборка", в результате которой одну из конфликтующих сторон заставили заплатить другой.Правоохранители на основе решения суда задержали всех пятерых в Тбилиси и Самегрело.Трем задержанным обвинение предъявлено по статье УК Грузии "Членство в воровском мире", что наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет. Двое обвиняются по статье "Обращение к члену воровского мира", что карается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил всех обвиняемых под арест на время следствия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, западная грузия, самегрело, тбилиси, прокуратура, генеральная прокуратура грузии, главная прокуратура грузии, прокуратура тбилиси, воровское сообщество
Обвиняемым в связях с "воровским миром" предъявлены обвинения
12:11 10.11.2022 (обновлено: 14:07 10.11.2022)
Двоим из пяти задержанных грозит от 7 до 10 лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik.
Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение пяти задержанным в членстве в "воровском мире" и в обращении к членам "воровского мира", говорится в сообщении на сайте
Прокуратуры.
Следствие установило, что финансовый спор между двумя людьми перерос в словесное и физическое противостояние, после чего они обратились за помощью к членам "воровского мира".
Летом 2022 года в Тбилиси и Зугдидиском районе (Западная Грузия) с участием членов "воровского мира" состоялась "воровская разборка", в результате которой одну из конфликтующих сторон заставили заплатить другой.
Правоохранители на основе решения суда задержали всех пятерых в Тбилиси и Самегрело.
Трем задержанным обвинение предъявлено по статье УК Грузии "Членство в воровском мире", что наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет. Двое обвиняются по статье "Обращение к члену воровского мира", что карается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил всех обвиняемых под арест на время следствия.