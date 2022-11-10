https://sputnik-georgia.ru/20221110/sbornaya-gruzii-po-futbolu-gotovitsya-k-tovarischeskomu-matchu-s-marokko---nazvan-sostav-272086088.html

Сборная Грузии по футболу готовится к товарищескому матчу с Марокко - назван состав

Сборная Грузии по футболу готовится к товарищескому матчу с Марокко - назван состав

Товарищеский матч между футбольными командами Грузии и Марокко состоится 17 ноября 10.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-10T16:27+0400

2022-11-10T16:27+0400

2022-11-10T16:27+0400

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Французский наставник сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль назвал состав команды к предстоящему товарищескому матчу c командой Марокко, сообщает Федерация футбола Грузии.Вратарь: Георгий Лория ("Анортосис", Фамагуста, Кипр), Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания)Защита: Гурам Кашия ("Словани", Братислава, Словакия), Соломон Кверквелия ("Нефтчи", Баку, Азербайджан), Лука Лохошвили ("Кремона", Италия), Джемал Табидзе ("Динамо", Тбилиси), Саба Сазонов ("Динамо", Москва, Россия).Полузащита: Саба Лобжанидзе ("Хатайспор", Анталья, Турция), Георгий Цитаишвили ("Лех", Познань, Польша), Ника Квеквескири ("Лех", Познань, Польша), Леван Шенгелия ("Панетоликос", Агринио, Греция), Анзор Меквабишвили ("Динамо", Тбилиси, Грузия), Владимир Мамучашвили ("Динамо", Батуми, Грузия), Георгий Абурджания ("Жил Висенте", "Барселона", Португалия), Георгий Чакветадзе ("Словани", Братислава, Словакия), Зурико Давиташвили (" Бордо", Франция), Хвича Кварацхелия ("Наполи", Неаполь, Италия), Отар Китеишвили ("Штурм", Грац, Австрия).Нападение: Георгий Гохолеишвили ("Сабуртало", Тбилиси, Грузия), Давид Волков ("Сабах", Баку , Азербайджан), Георгий Беридзе ("Анкарагюджю", Анкара, Турция), Георгий Квилитаия ("Апоэль", Никосия, Кипр).Главный тренер сборной Грузии Вили Саньоль 14 ноября проведет пресс-конференцию, посвященную предстоящему товарищескому матчу. Пресс-конференция начнется в 15:00 в отеле "Шератон".Будущий соперник сборной Грузии – участник чемпионата мира 2022 года. Сборная Марокко находится на 22-м месте в рейтинге ФИФА, а среди стран африканской зоны занимает вторую позицию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, новости, грузия, фифа, кипр, тбилиси, марокко, георгий лория, гурам кашия, соломон кверквелия, сборная грузии по футболу, вилли саньоль, футбол