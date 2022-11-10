https://sputnik-georgia.ru/20221110/skonchalas-pervaya-veduschaya-gruzinskogo-televideniya-liya-mikadze-272082321.html

Скончалась первая ведущая грузинского телевидения Лия Микадзе

Скончалась первая ведущая грузинского телевидения Лия Микадзе

Микадзе работала на телевидении со дня его открытия в 1956 году 10.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-10T14:47+0400

2022-11-10T14:47+0400

2022-11-10T14:50+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

кто ушел из жизни в 2022 году?

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/0a/272082041_0:74:1024:651_1920x0_80_0_0_177d04cc7795188929baf50a27d84149.jpg

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. В Грузии в возрасте 86 лет ушла из жизни первый диктор грузинского телевидения Лия Микадзе, информацию подтверждают члены ее семьи, сообщает Первый канал.Лия Микадзе родилась 3 мая 1936 года в Тбилиси. В 1954 году поступила в театральный университет имени Шота Руставели.Микадзе работала на телевидении со дня его открытия – с 30 декабря 1956 года.В 2013 году в связи с 57-летним юбилеем грузинского телевидения Первый канал Грузии открыл в парке Мтацминда, неподалеку от тбилисской башни, почетную звезду первым ведущим телевидения Грузии – Лии Микадзе, Джульетте Вашакмадзе и Александру Мачавариани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, кто ушел из жизни в 2022 году?