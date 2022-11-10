https://sputnik-georgia.ru/20221110/skonchalas-pervaya-veduschaya-gruzinskogo-televideniya-liya-mikadze-272082321.html
Скончалась первая ведущая грузинского телевидения Лия Микадзе
Скончалась первая ведущая грузинского телевидения Лия Микадзе
Микадзе работала на телевидении со дня его открытия в 1956 году 10.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-10T14:47+0400
2022-11-10T14:47+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. В Грузии в возрасте 86 лет ушла из жизни первый диктор грузинского телевидения Лия Микадзе, информацию подтверждают члены ее семьи, сообщает Первый канал.Лия Микадзе родилась 3 мая 1936 года в Тбилиси. В 1954 году поступила в театральный университет имени Шота Руставели.Микадзе работала на телевидении со дня его открытия – с 30 декабря 1956 года.В 2013 году в связи с 57-летним юбилеем грузинского телевидения Первый канал Грузии открыл в парке Мтацминда, неподалеку от тбилисской башни, почетную звезду первым ведущим телевидения Грузии – Лии Микадзе, Джульетте Вашакмадзе и Александру Мачавариани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, кто ушел из жизни в 2022 году?
грузия, новости, общество, тбилиси, кто ушел из жизни в 2022 году?
Скончалась первая ведущая грузинского телевидения Лия Микадзе
14:47 10.11.2022 (обновлено: 14:50 10.11.2022)
Микадзе работала на телевидении со дня его открытия в 1956 году
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik.
В Грузии в возрасте 86 лет ушла из жизни первый диктор грузинского телевидения Лия Микадзе, информацию подтверждают члены ее семьи, сообщает Первый канал
.
Лия Микадзе родилась 3 мая 1936 года в Тбилиси. В 1954 году поступила в театральный университет имени Шота Руставели.
Микадзе работала на телевидении со дня его открытия – с 30 декабря 1956 года.
В 2013 году в связи с 57-летним юбилеем грузинского телевидения Первый канал Грузии открыл в парке Мтацминда, неподалеку от тбилисской башни, почетную звезду первым ведущим телевидения Грузии – Лии Микадзе, Джульетте Вашакмадзе и Александру Мачавариани.