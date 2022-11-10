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Скончавшиеся члены Демократической партии США избраны в Конгресс

Скончавшиеся члены Демократической партии США избраны в Конгресс

Умерших кандидатов избрали в Палату представителей в Пенсильвании и Теннесси 10.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-10T18:41+0400

2022-11-10T18:41+0400

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ТБИЛИСИ, 10 ноя - Sputnik. Двух умерших в октябре демократов переизбрали в палату представителей США, об этом сообщают местные СМИ.Так, от штата Пенсильвания на второй срок переизбрали Энтони Делука, который скончался 9 октября. Мужчине было 85 лет, и умер он после непродолжительной борьбы с лимфомой. По данным госдепартамента Пенсильвании, за этого кандидата проголосовали почти 86% избирателей, причем 14 тысяч голосов он получил в день выборов, а еще 7 тысяч по почте.Демократы из палаты представителей от Пенсильвании прокомментировали переизбрание их умершего коллеги.Помимо Делуки на выборах в нижнюю палату конгресса смогла победить представительница Демократической партии от штата Теннесси Барбара Купер. Как стало известно, она умерла 25 октября в возрасте 93 лет.Напомним, во вторник 8 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс. По итогам данного голосования будут избраны все 435 членов Палаты представителей, а в Сенате - 35 из 100.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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