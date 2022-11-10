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Скончавшиеся члены Демократической партии США избраны в Конгресс
Скончавшиеся члены Демократической партии США избраны в Конгресс
Умерших кандидатов избрали в Палату представителей в Пенсильвании и Теннесси 10.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-10T18:41+0400
2022-11-10T18:41+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя - Sputnik. Двух умерших в октябре демократов переизбрали в палату представителей США, об этом сообщают местные СМИ.Так, от штата Пенсильвания на второй срок переизбрали Энтони Делука, который скончался 9 октября. Мужчине было 85 лет, и умер он после непродолжительной борьбы с лимфомой. По данным госдепартамента Пенсильвании, за этого кандидата проголосовали почти 86% избирателей, причем 14 тысяч голосов он получил в день выборов, а еще 7 тысяч по почте.Демократы из палаты представителей от Пенсильвании прокомментировали переизбрание их умершего коллеги.Помимо Делуки на выборах в нижнюю палату конгресса смогла победить представительница Демократической партии от штата Теннесси Барбара Купер. Как стало известно, она умерла 25 октября в возрасте 93 лет.Напомним, во вторник 8 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс. По итогам данного голосования будут избраны все 435 членов Палаты представителей, а в Сенате - 35 из 100.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, сша, политика, выборы, конгресс сша
Скончавшиеся члены Демократической партии США избраны в Конгресс
Умерших кандидатов избрали в Палату представителей в Пенсильвании и Теннесси
ТБИЛИСИ, 10 ноя - Sputnik. Двух умерших в октябре демократов переизбрали в палату представителей США, об этом сообщают местные СМИ.
Так, от штата Пенсильвания на второй срок переизбрали Энтони Делука, который скончался 9 октября. Мужчине было 85 лет, и умер он после непродолжительной борьбы с лимфомой. По данным госдепартамента Пенсильвании, за этого кандидата проголосовали почти 86% избирателей, причем 14 тысяч голосов он получил в день выборов, а еще 7 тысяч по почте.
Демократы из палаты представителей от Пенсильвании прокомментировали переизбрание их умершего коллеги.
"Хотя мы невероятно опечалены потерей представителя Тони Делуки, мы гордимся тем, что избиратели продолжают демонстрировать свое доверие к нему и его приверженности демократическим ценностям, переизбрав его посмертно", - говорится в сообщении, которое они разместили в социальных сетях.
Помимо Делуки на выборах в нижнюю палату конгресса смогла победить представительница Демократической партии от штата Теннесси Барбара Купер. Как стало известно, она умерла 25 октября в возрасте 93 лет.
Напомним, во вторник 8 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс. По итогам данного голосования будут избраны все 435 членов Палаты представителей, а в Сенате - 35 из 100.