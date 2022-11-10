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Торнике Шенгелия отличился в составе "Виртуса" и вылетел в Рейкьявик

Торнике Шенгелия отличился в составе "Виртуса" и вылетел в Рейкьявик

Сборная Грузии по баскетболу сыграет два матча отборочного этапа чемпионата мира 2023 среди европейских команд 11 и 14 ноября 10.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Капитан баскетбольной сборной Грузии и нападающий "Виртус Болонья" Торнике Шенгелия провел результативный матч в составе итальянского клуба, после чего вылетел в Рейкьявик, где присоединится к национальной команде в преддверии матча отборочного турнира ЧМ 2023."Виртус" одержал важнейшую победу над "Армани" из Милана – 64:59. Торнике Шенгелия провел блестящий матч и был одним из лучших в рядах болонцев. Капитан сборной Грузии отыграл 21:30 минуты: за это время забил три из восьми двухочковых и два из трехочковых. Шенгелия не смог использовать ни один из двух штрафных бросков и закончил матч с 12 очками, двумя подборами и двумя передачами.Ранним утром 11 ноября Торнике отправится в Исландию, присоединится к национальной команде Грузии в Рейкьявике в 14:00 по местному времени, а вечером примет участие в общей тренировке Илиаса Зуросса.Сборная Грузии по баскетболу сыграет два матча отборочного этапа чемпионата мира 2023 среди европейских команд 11 и 14 ноября. Первая встреча пройдет в Исландии, а вторая – в Тбилиси, против команды Италии.Главный тренер сборной Илиас Зурос вызвал на игру с Исландией Георгия Цинцадзе, Рати Андроникашвили, Гиви Бакрадзе, Дуду Санадзе, Каху Джинчарадзе, Мераба Боколишвили, Михаила Беришвили, Илью Лондаридзе, Беку Бекаури.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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