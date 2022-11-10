https://sputnik-georgia.ru/20221110/v-gruzii-pokroyut-raskhody-grazhdan-na-reabilitatsiyu-posle-insulta-i-travm-golovnogo-mozga-272058838.html
В Грузии покроют расходы граждан на реабилитацию после инсульта и травм головного мозга
В Грузии покроют расходы граждан на реабилитацию после инсульта и травм головного мозга
Новшество поможет пациентам своевременно вернуть функциональные навыки и избежать серьезных осложнений 10.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-10T09:01+0400
2022-11-10T09:01+0400
2022-11-10T09:48+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Пациенты с инсультом, травмами головного и спинного мозга смогут пройти полную реабилитацию за счет государства в рамках программы всеобщего здравоохранения, заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили.Изменения входят в постановление правительства "О некоторых мерах по переходу на всеобщее здравоохранение". Как отметили в правительстве, новшество поможет пациентам своевременно вернуть функциональные навыки и избежать серьезных осложнений и физических ограничений.Как отметил на брифинге министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили, в месяц в Грузии таких случаев насчитывается около шести тысяч."Также важно отметить, что мы работаем над превенцией дальнейшей реабилитации инсульта. В случае инсульта максимально быстро отреагирует бригада скорой помощи и по показаниям доставит пациента в клинику, где ему окажут оперативную помощь", – сказал Азарашвили.Нужно отметить, что с 2023 года бюджет Минздрава Грузии увеличивается на 770 миллионов лари (282,6 миллиона долларов). Это позволит ведомству увеличить финансирование как программы всеобщего здравоохранения, так и другие целевые программы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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минздрав, минздрав грузии, зураб азарашвили, общество, новости, грузия
минздрав, минздрав грузии, зураб азарашвили, общество, новости, грузия
В Грузии покроют расходы граждан на реабилитацию после инсульта и травм головного мозга
09:01 10.11.2022 (обновлено: 09:48 10.11.2022)
Новшество поможет пациентам своевременно вернуть функциональные навыки и избежать серьезных осложнений
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Пациенты с инсультом, травмами головного и спинного мозга смогут пройти полную реабилитацию за счет государства в рамках программы всеобщего здравоохранения, заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили.
Изменения входят в постановление правительства "О некоторых мерах по переходу на всеобщее здравоохранение". Как отметили в правительстве, новшество поможет пациентам своевременно вернуть функциональные навыки и избежать серьезных осложнений и физических ограничений.
Программа включает полный курс реабилитации. Ежемесячный бюджет данного компонента программы всеобщего здравоохранения составляет 919 250 лари (337,3 тысячи долларов), а годичный бюджет достигает 11 миллионов лари (4 миллиона долларов).
Как отметил на брифинге министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили, в месяц в Грузии таких случаев насчитывается около шести тысяч.
"Также важно отметить, что мы работаем над превенцией дальнейшей реабилитации инсульта. В случае инсульта максимально быстро отреагирует бригада скорой помощи и по показаниям доставит пациента в клинику, где ему окажут оперативную помощь", – сказал Азарашвили.
Нужно отметить, что с 2023 года бюджет Минздрава Грузии увеличивается на 770 миллионов лари (282,6 миллиона долларов). Это позволит ведомству увеличить финансирование как программы всеобщего здравоохранения, так и другие целевые программы.