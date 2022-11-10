"Выставка коррупции" прошла перед зданием мэрии в Тбилиси
© photo: Sputnik / StringerАкция - перформанс против коррупции у здания тбилисской мэрии
© photo: Sputnik / Stringer
Участники акции обвиняют городские власти в коррумпированности
ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. "Выставка коррупции" - акцию-перформанс под таким названием устроили представители политических партий и гражданского сектора перед зданием мэрии Тбилиси.
© photo: Sputnik / StringerАкция - перформанс против коррупции у здания тбилисской мэрии
Акция - перформанс против коррупции у здания тбилисской мэрии
© photo: Sputnik / Stringer
Организаторы выставили на улице плакаты с надписью - "Каха Каладзе передал имущество стоимостью в 16 миллионов за 1 лари своему свидетелю на свадьбе", "Мэрия столицы без тендера заплатила 31 700 лари за мусорные урны в Ваке", "Свидетельнице своей жены на свадьбе Каладзе передал землю для строительства спорткомплекса в Ваке за 12 долларов" и т.д.
© photo: Sputnik / StringerАкция - перформанс против коррупции у здания тбилисской мэрии
Акция - перформанс против коррупции у здания тбилисской мэрии
© photo: Sputnik / Stringer
А в качестве музыкального оформления они выбрали голосовое сообщение: "Дорогие пассажиры, поезд проедет метростанцию "Гоциридзе" без остановки". Дело в том, что ремонт станции метро "Гоциридзе" должен был завершиться 15 августа, однако эту дату перенесли.
"Здесь показаны факты коррупции, устроенные Кахой Каладзе. Мы, представители около 10 организаций, собрались, чтобы еще раз наглядно показать обществу, какие у нас лживые представители власти, насколько коррумпированным является наш мэр, и мы думаем, что общество обязательно должно знать об этом", - заявила представительница движения "Измени" Мариам Шушания.
"Это здание является не мэрией, которая должна служить жителям этого города, а одним из подразделений, чтобы Каладзе мог делать "легкие деньги", - заявил член оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" Бадри Григолашвили.
© photo: Sputnik / StringerАкция - перформанс против коррупции у здания тбилисской мэрии
Акция - перформанс против коррупции у здания тбилисской мэрии
© photo: Sputnik / Stringer
"Эти коррупционные сделки, которые являются конкретными кейсами, приводят к тому, что наша жизнь небезопасна. Мы хотим, чтобы это стало ясно большему количеству людей, может мы очнемся и почувствуем, что нельзя жить такой рабской жизнью", - сказал Григалашвили.
Организаторы мероприятия планируют проводить подобные акции и в будущем.