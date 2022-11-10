https://sputnik-georgia.ru/20221110/vystavka-korruptsii-proshla-pered-zdaniem-merii-v-tbilisi--272085293.html

"Выставка коррупции" прошла перед зданием мэрии в Тбилиси

"Выставка коррупции" прошла перед зданием мэрии в Тбилиси

Участники акции обвиняют городские власти в коррумпированности 10.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-10T16:06+0400

2022-11-10T16:06+0400

2022-11-10T16:06+0400

тбилиси

мэрия тбилиси

каха каладзе

общество

новости

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/0a/272076558_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9395c46a084220b6759bc808a372fd87.jpg

ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. "Выставка коррупции" - акцию-перформанс под таким названием устроили представители политических партий и гражданского сектора перед зданием мэрии Тбилиси.Организаторы выставили на улице плакаты с надписью - "Каха Каладзе передал имущество стоимостью в 16 миллионов за 1 лари своему свидетелю на свадьбе", "Мэрия столицы без тендера заплатила 31 700 лари за мусорные урны в Ваке", "Свидетельнице своей жены на свадьбе Каладзе передал землю для строительства спорткомплекса в Ваке за 12 долларов" и т.д.А в качестве музыкального оформления они выбрали голосовое сообщение: "Дорогие пассажиры, поезд проедет метростанцию "Гоциридзе" без остановки". Дело в том, что ремонт станции метро "Гоциридзе" должен был завершиться 15 августа, однако эту дату перенесли."Это здание является не мэрией, которая должна служить жителям этого города, а одним из подразделений, чтобы Каладзе мог делать "легкие деньги", - заявил член оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" Бадри Григолашвили."Эти коррупционные сделки, которые являются конкретными кейсами, приводят к тому, что наша жизнь небезопасна. Мы хотим, чтобы это стало ясно большему количеству людей, может мы очнемся и почувствуем, что нельзя жить такой рабской жизнью", - сказал Григалашвили.Организаторы мероприятия планируют проводить подобные акции и в будущем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

тбилиси, мэрия тбилиси, каха каладзе, общество, новости, грузия