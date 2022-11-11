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Армения планирует закупить в Индии гаубицы
Армения планирует закупить в Индии гаубицы
Нью-Дели впервые в истории поставит за рубеж артиллерийские системы ATAGS собственного производства. И первым покупателем станет Армения. 11.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-11T07:32+0400
2022-11-11T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Индия поставит Армении 155-миллиметровые буксируемые гаубицы ATAGS собственного производства, пишут индийские СМИ. Так, по информации издания The Hindu, заказ получила частная компания Kalyani Strategic Systems Ltd, являющаяся дочерним предприятием компании Bharat Forge Ltd, сообщил Sputnik Армения.Издание со ссылкой на пресс-службу Kalyani Strategic Systems Ltd отмечает, что поставка гаубиц будет осуществляться в рамках индийской госпрограммы "Атаманирбхар Бхарат" в соответствии со стремлением Индии продвигать экспорт передовых военных платформ собственного производства.Газета не уточняет страну-покупателя, однако по информации Business Standart, речь идет об Армении.В компании также поясняют, что артиллерийские орудия ATAGS имеют дальность поражения 48 км.Отметим, что это не первая оборонная сделка между двумя странами. Ранее индийская компания Solar Group сообщила о заключении соглашения о покупке реактивных систем залпового огня Pinaka. К слову, первым покупателем этих РСЗО также станет Армения.В рамках контрактов говорилось и о закупке противотанковых ракет "Конкурс" советско-российской модели, которые выпускаются в Индии по лицензии. До этого индийское издание The Economic Times отмечало, что речь идет о вооружениях на $260 млн. Обсуждается и закупка 80-миллиметровых артиллерийских установок, барражирующих снарядов и зенитно-ракетного комплекса Akash.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, политика, армения, индия, оружие
в мире, новости, политика, армения, индия, оружие
Армения планирует закупить в Индии гаубицы
Нью-Дели впервые в истории поставит за рубеж артиллерийские системы ATAGS собственного производства. И первым покупателем станет Армения.
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik.
Индия поставит Армении 155-миллиметровые буксируемые гаубицы ATAGS собственного производства, пишут индийские СМИ. Так, по информации издания The Hindu, заказ получила частная компания Kalyani Strategic Systems Ltd, являющаяся дочерним предприятием компании Bharat Forge Ltd, сообщил Sputnik Армения
.
Издание со ссылкой на пресс-службу Kalyani Strategic Systems Ltd отмечает, что поставка гаубиц будет осуществляться в рамках индийской госпрограммы "Атаманирбхар Бхарат" в соответствии со стремлением Индии продвигать экспорт передовых военных платформ собственного производства.
Газета не уточняет страну-покупателя, однако по информации Business Standart, речь идет об Армении.
Отмечается, что это первый в истории Индии экспорт таких артиллерийских систем. Сумма контракта составляет $150 млн, сделка будет осуществляться в течение трех лет.
В компании также поясняют, что артиллерийские орудия ATAGS имеют дальность поражения 48 км.
Отметим, что это не первая оборонная сделка между двумя странами. Ранее индийская компания Solar Group сообщила о заключении соглашения о покупке реактивных систем залпового огня Pinaka. К слову, первым покупателем этих РСЗО также станет Армения.
В рамках контрактов говорилось и о закупке противотанковых ракет "Конкурс" советско-российской модели, которые выпускаются в Индии по лицензии. До этого индийское издание The Economic Times отмечало, что речь идет о вооружениях на $260 млн. Обсуждается и закупка 80-миллиметровых артиллерийских установок, барражирующих снарядов и зенитно-ракетного комплекса Akash.