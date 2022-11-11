https://sputnik-georgia.ru/20221111/detskie-vykhodnye-proydut-na-bazare-orbeliani-272115430.html

"Детские выходные" пройдут на Базаре Орбелиани

"Детские выходные" пройдут на Базаре Орбелиани

Организаторы обещают множество творческих занятий, танцев и музыки 11.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Множество различных развлекательных мероприятий и мастер-классов для детей пройдут на столичном "Базаре Орбелиани" в эти выходные, говорится в сообщении организаторов.Каждый ребенок сможет найти себе развлечение по вкусу – от танцев и игр до лепки и "вкусных" мастер-классов. О настроении юных гостей позаботятся аниматоры и диджеи, которые будут выступать по вечерам.Организаторы также анонсируют мастер-классы по приготовлению разноцветных хинкали, творческие воркшопы по созданию игрушек и анимации. Детей научат готовить бургеры, лепить из пластилина и многое другое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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