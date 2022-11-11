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"Детские выходные" пройдут на Базаре Орбелиани
"Детские выходные" пройдут на Базаре Орбелиани
Организаторы обещают множество творческих занятий, танцев и музыки 11.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-11T17:40+0400
2022-11-11T17:40+0400
2022-11-11T17:49+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Множество различных развлекательных мероприятий и мастер-классов для детей пройдут на столичном "Базаре Орбелиани" в эти выходные, говорится в сообщении организаторов.Каждый ребенок сможет найти себе развлечение по вкусу – от танцев и игр до лепки и "вкусных" мастер-классов. О настроении юных гостей позаботятся аниматоры и диджеи, которые будут выступать по вечерам.Организаторы также анонсируют мастер-классы по приготовлению разноцветных хинкали, творческие воркшопы по созданию игрушек и анимации. Детей научат готовить бургеры, лепить из пластилина и многое другое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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развлечения, тбилиси, грузия, новости, культура, дети
развлечения, тбилиси, грузия, новости, культура, дети
"Детские выходные" пройдут на Базаре Орбелиани
17:40 11.11.2022 (обновлено: 17:49 11.11.2022)
Организаторы обещают множество творческих занятий, танцев и музыки
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Множество различных развлекательных мероприятий и мастер-классов для детей пройдут на столичном "Базаре Орбелиани" в эти выходные, говорится в сообщении организаторов.
Каждый ребенок сможет найти себе развлечение по вкусу – от танцев и игр до лепки и "вкусных" мастер-классов. О настроении юных гостей позаботятся аниматоры и диджеи, которые будут выступать по вечерам.
Организаторы также анонсируют мастер-классы по приготовлению разноцветных хинкали, творческие воркшопы по созданию игрушек и анимации. Детей научат готовить бургеры, лепить из пластилина и многое другое.