https://sputnik-georgia.ru/20221111/festival-brazilskogo-kino-vozvraschaetsya-v-tbilisi-posle-trekhletney-pauzy-272079196.html

Фестиваль бразильского кино возвращается в Тбилиси после трехлетней паузы

Фестиваль бразильского кино возвращается в Тбилиси после трехлетней паузы

Показы будут проходить на оригинальном языке – португальском и испанском – с английскими субтитрами 11.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Седьмой по счету фестиваль бразильского кино после трехлетней коронавирусной паузы пройдет в тбилисском Доме кино с 14 по 18 ноября, говорится в сообщении организаторов.В этом году бразильское посольство решило расширить фестиваль и для культурного разнообразия, вместе с бразильскими фильмами, показать работу аргентинского режиссера Хуана Хосе Кампанела "Тайна в твоих глазах".Фестиваль откроется показом бразильского приключенческого остросюжетного кинофильма "Шингу" режиссера Као Гамбургера 14 ноября в 19:30.В картине рассказывается о приключениях трех братьев после того, как они присоединились к экспедиции Ронкадор-Шингу по освоению центральной Бразилии в 1940-х годах во время "Марша на Запад" Жетулиу Варгаса.Показы будут проходить в 19:30 на оригинальном языке – португальском и испанском (с субтитрами на английском языке). Посещение свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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