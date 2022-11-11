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Фестиваль бразильского кино возвращается в Тбилиси после трехлетней паузы
Фестиваль бразильского кино возвращается в Тбилиси после трехлетней паузы
Показы будут проходить на оригинальном языке – португальском и испанском – с английскими субтитрами 11.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-11T08:34+0400
2022-11-11T08:34+0400
2022-11-11T08:34+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Седьмой по счету фестиваль бразильского кино после трехлетней коронавирусной паузы пройдет в тбилисском Доме кино с 14 по 18 ноября, говорится в сообщении организаторов.В этом году бразильское посольство решило расширить фестиваль и для культурного разнообразия, вместе с бразильскими фильмами, показать работу аргентинского режиссера Хуана Хосе Кампанела "Тайна в твоих глазах".Фестиваль откроется показом бразильского приключенческого остросюжетного кинофильма "Шингу" режиссера Као Гамбургера 14 ноября в 19:30.В картине рассказывается о приключениях трех братьев после того, как они присоединились к экспедиции Ронкадор-Шингу по освоению центральной Бразилии в 1940-х годах во время "Марша на Запад" Жетулиу Варгаса.Показы будут проходить в 19:30 на оригинальном языке – португальском и испанском (с субтитрами на английском языке). Посещение свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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бразилия, новости, культура, грузия, тбилиси, кино, кинофестиваль, анонсы
бразилия, новости, культура, грузия, тбилиси, кино, кинофестиваль, анонсы
Фестиваль бразильского кино возвращается в Тбилиси после трехлетней паузы
Показы будут проходить на оригинальном языке – португальском и испанском – с английскими субтитрами
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Седьмой по счету фестиваль бразильского кино после трехлетней коронавирусной паузы пройдет в тбилисском Доме кино с 14 по 18 ноября, говорится в сообщении организаторов.
В этом году бразильское посольство решило расширить фестиваль и для культурного разнообразия, вместе с бразильскими фильмами, показать работу аргентинского режиссера Хуана Хосе Кампанела "Тайна в твоих глазах".
Фестиваль откроется показом бразильского приключенческого остросюжетного кинофильма "Шингу" режиссера Као Гамбургера 14 ноября в 19:30.
В картине рассказывается о приключениях трех братьев после того, как они присоединились к экспедиции Ронкадор-Шингу по освоению центральной Бразилии в 1940-х годах во время "Марша на Запад" Жетулиу Варгаса.
Показы будут проходить в 19:30 на оригинальном языке – португальском и испанском (с субтитрами на английском языке). Посещение свободное.