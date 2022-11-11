https://sputnik-georgia.ru/20221111/festival-strit-arta-fabrikaffiti-2022-proydet-v-stolitse-gruzii-272056698.html

Фестиваль стрит-арта Fabrikaffiti 2022 пройдет в столице Грузии

Фестиваль стрит-арта Fabrikaffiti 2022 пройдет в столице Грузии

Мероприятия пройдут в столичном многофункциональном арт-центре Fabrika 11.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя – Sputnik. Фестиваль стрит-арта Fabrikaffiti 2022 – Urban Art Fest в пятый раз пройдет в столице 12 и 13 ноября, говорится в сообщении организаторов.Фестиваль включает в себя не только уличное искусство, но и сочетает в себе другие городские активности, такие как B-Boy Battle и Twerk Battle, Sketch-баттл, панельные дискуссии о градостроительстве, стрит-арте, показ документального фильма о стрит-арте и другие.В рамках фестиваля 16 грузинских художников разрисуют две стены. Посещение мероприятий свободное, поэтому любой желающий сможет посмотреть на процесс рисования или посетить любое другое мероприятие феста.Мероприятия будут проходить с 12:00 до 20:00 в столичном многофункциональном арт-центре Fabrika по адресу: улица Эгнате Ниношвили, 8.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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