https://sputnik-georgia.ru/20221111/grazhdanin-gruzii-zaderzhan-v-gretsii-po-obvineniyu-v-pedofilii-272106839.html

Гражданин Грузии задержан в Греции по обвинению в педофилии

Гражданин Грузии задержан в Греции по обвинению в педофилии

Личность и фотография задержанного обнародовали греческие СМИ 11.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Гражданина Грузии – 73-летнего Дилара Купатадзе – задержали в Греции по обвинению в педофилии, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на местные СМИ.Личность и фотография задержанного мужчины обнародовали греческие СМИ.Полиция города Драма призывает местных жителей, если у кого-то есть дополнительная информация о преступных действиях обвиняемого, обратиться к правоохранителям.Прокуратура уже предъявила обвинения гражданину Грузии. Он обвиняется в сексуальных и развратных действиях в отношении несовершеннолетнего.Предположительно, были и угрозы с применением оружия, поскольку во время личного обыска полицейские изъяли у него огнестрельное оружие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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