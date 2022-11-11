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Гражданин Грузии задержан в Греции по обвинению в педофилии
Гражданин Грузии задержан в Греции по обвинению в педофилии
Личность и фотография задержанного обнародовали греческие СМИ 11.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-11T13:52+0400
2022-11-11T13:52+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Гражданина Грузии – 73-летнего Дилара Купатадзе – задержали в Греции по обвинению в педофилии, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на местные СМИ.Личность и фотография задержанного мужчины обнародовали греческие СМИ.Полиция города Драма призывает местных жителей, если у кого-то есть дополнительная информация о преступных действиях обвиняемого, обратиться к правоохранителям.Прокуратура уже предъявила обвинения гражданину Грузии. Он обвиняется в сексуальных и развратных действиях в отношении несовершеннолетнего.Предположительно, были и угрозы с применением оружия, поскольку во время личного обыска полицейские изъяли у него огнестрельное оружие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, греция, происшествия
Гражданин Грузии задержан в Греции по обвинению в педофилии
13:52 11.11.2022 (обновлено: 14:07 11.11.2022)
Личность и фотография задержанного обнародовали греческие СМИ
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik.
Гражданина Грузии – 73-летнего Дилара Купатадзе – задержали в Греции по обвинению в педофилии, сообщает
телеканал "Рустави 2" со ссылкой на местные СМИ.
Личность и фотография задержанного мужчины обнародовали греческие СМИ.
Полицейские задержали мужчину на территории, прилегающей к детскому саду, где он пытался совершить развратное действие в отношении несовершеннолетнего. По распространенной информации, в деле фигурируют несколько пострадавших.
Полиция города Драма призывает местных жителей, если у кого-то есть дополнительная информация о преступных действиях обвиняемого, обратиться к правоохранителям.
Прокуратура уже предъявила обвинения гражданину Грузии. Он обвиняется в сексуальных и развратных действиях в отношении несовершеннолетнего.
Предположительно, были и угрозы с применением оружия, поскольку во время личного обыска полицейские изъяли у него огнестрельное оружие.