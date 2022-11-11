https://sputnik-georgia.ru/20221111/kak-menyalsya-obem-importa-alkogolya-v-gruziyu-za-10-let-272120690.html

Как менялся объем импорта алкоголя в Грузию за 10 лет

Как менялся объем импорта алкоголя в Грузию за 10 лет

Как менялся объем импорта спиртных напитков в Грузию за десять лет, вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия, основанной на материалах Национальной службы... 11.11.2022, Sputnik Грузия

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Согласно данным Национальной службы статистики, всего в 2011 году в Грузию завезли около 2,3 миллиона литров спиртных напитков на сумму порядка 27,6 миллиона долларов, а в 2021 году - около 2,6 миллиона литров на сумму 37,8 миллиона долларов.Внешнеторговый оборот внешнеторговый оборот Грузии в 2011 году составил 9,24 миллиарда долларов, из них 2,19 миллиарда долларов приходится на экспорт, а импорт – 70,5 миллиарда долларов. А в 2021 году Грузия наторговала на 14,3 миллиарда долларов, из них в страну ввезли продукцию на 10 миллиардов долларов, а вывезли на 4,2 миллиарда долларов.По сравнению с 2011 годом в 2021 году больше всего увеличился импорт ликера, в то время как значительно уменьшился импорт водки.Согласно рейтингу стран мира по уровню потребления алкоголя на душу населения Всемирной организации здравоохранения за 2018 год Грузия занимала 43 место среди 189 стран мира.Рейтинг стран мира по уровню потребления алкоголя — это сравнительный анализ статистических данных о потреблении алкоголя в странах мира, выражаемого в литрах чистого этилового спирта на душу населения. При расчётах учитываются лица в возрасте 15 лет и старше.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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