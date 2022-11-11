https://sputnik-georgia.ru/20221111/kazakhstan-khochet-privlech-20-mlrd-v-razvitie-transkaspiyskogo-marshruta-272121036.html

Казахстан хочет привлечь $20 млрд в развитие Транскаспийского маршрута

Казахстан хочет привлечь $20 млрд в развитие Транскаспийского маршрута

Президент Казахстана подчеркнул, что важное значение представляет и развитие внутренних транспортно-транзитных коридоров между тюркскими государствами 11.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-11T21:44+0400

2022-11-11T21:44+0400

2022-11-11T21:44+0400

в мире

новости

экономика

транспорт

южно-кавказский транспортный коридор

касым-жомарт токаев

казахстан

азербайджан

грузия

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/10/265253286_0:223:3138:1988_1920x0_80_0_0_df48269cd3103410df6c76da229aeb3e.jpg

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ) в пятницу в Самарканде заявил о намерении республики привлечь $20 млрд инвестиций в развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).Токаев отметил, что тюркские государства связывают Запад и Восток, Север и Юг, поэтому в нынешний переходный период очень важное значение приобретает повышение потенциала транспортно-транзитных коммуникаций и максимальное использование их возможностей, передает Sputnik Азербайджан.Токаев подчеркнул, что важное значение представляет и развитие внутренних транспортно-транзитных коридоров между тюркскими государствами."Пользуясь случаем, хотел бы обратить ваше внимание на это направление. Целесообразным видится дальнейшее расширение наших транзитных и экспортных возможностей", – заявил глава государства.По его мнению, прежде всего необходима модернизация пограничных пунктов пропуска, также следует принять необходимые меры для развития альтернативных маршрутов железнодорожного и автомобильного сообщения."Кроме того, крайне важно сформировать "цифровую транспортную систему", которая оптимизирует процедуру оформления грузов, обеспечит оперативный обмен транспортной документацией и предоставит дополнительные возможности для выхода на международный рынок", – заключил Токаев.Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море далее в страны Европы. Членами ассоциации ТМТМ являются 20 компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и логистические компании из восьми стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

казахстан

азербайджан

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, экономика, транспорт, южно-кавказский транспортный коридор, касым-жомарт токаев , казахстан, азербайджан, грузия, китай