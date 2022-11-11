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Казахстан хочет привлечь $20 млрд в развитие Транскаспийского маршрута
Казахстан хочет привлечь $20 млрд в развитие Транскаспийского маршрута
Президент Казахстана подчеркнул, что важное значение представляет и развитие внутренних транспортно-транзитных коридоров между тюркскими государствами 11.11.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ) в пятницу в Самарканде заявил о намерении республики привлечь $20 млрд инвестиций в развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).Токаев отметил, что тюркские государства связывают Запад и Восток, Север и Юг, поэтому в нынешний переходный период очень важное значение приобретает повышение потенциала транспортно-транзитных коммуникаций и максимальное использование их возможностей, передает Sputnik Азербайджан.Токаев подчеркнул, что важное значение представляет и развитие внутренних транспортно-транзитных коридоров между тюркскими государствами."Пользуясь случаем, хотел бы обратить ваше внимание на это направление. Целесообразным видится дальнейшее расширение наших транзитных и экспортных возможностей", – заявил глава государства.По его мнению, прежде всего необходима модернизация пограничных пунктов пропуска, также следует принять необходимые меры для развития альтернативных маршрутов железнодорожного и автомобильного сообщения."Кроме того, крайне важно сформировать "цифровую транспортную систему", которая оптимизирует процедуру оформления грузов, обеспечит оперативный обмен транспортной документацией и предоставит дополнительные возможности для выхода на международный рынок", – заключил Токаев.Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море далее в страны Европы. Членами ассоциации ТМТМ являются 20 компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и логистические компании из восьми стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, экономика, транспорт, южно-кавказский транспортный коридор, касым-жомарт токаев , казахстан, азербайджан, грузия, китай
в мире, новости, экономика, транспорт, южно-кавказский транспортный коридор, касым-жомарт токаев , казахстан, азербайджан, грузия, китай
Казахстан хочет привлечь $20 млрд в развитие Транскаспийского маршрута
Президент Казахстана подчеркнул, что важное значение представляет и развитие внутренних транспортно-транзитных коридоров между тюркскими государствами
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ) в пятницу в Самарканде заявил о намерении республики привлечь $20 млрд инвестиций в развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).
Токаев отметил, что тюркские государства связывают Запад и Восток, Север и Юг, поэтому в нынешний переходный период очень важное значение приобретает повышение потенциала транспортно-транзитных коммуникаций и максимальное использование их возможностей, передает Sputnik Азербайджан
.
"Поэтому мы считаем приоритетным развитие транспортно-логистической отрасли. На ее развитие Казахстан только за последние 15 лет направил $35 млрд. Наша страна заинтересована в диверсификации транспортных маршрутов и развитии логистики. На эти цели до 2025 года планируется привлечь еще $20 млрд инвестиций", – заявил он.
Токаев подчеркнул, что важное значение представляет и развитие внутренних транспортно-транзитных коридоров между тюркскими государствами.
"Пользуясь случаем, хотел бы обратить ваше внимание на это направление. Целесообразным видится дальнейшее расширение наших транзитных и экспортных возможностей", – заявил глава государства.
По его мнению, прежде всего необходима модернизация пограничных пунктов пропуска, также следует принять необходимые меры для развития альтернативных маршрутов железнодорожного и автомобильного сообщения.
"Кроме того, крайне важно сформировать "цифровую транспортную систему", которая оптимизирует процедуру оформления грузов, обеспечит оперативный обмен транспортной документацией и предоставит дополнительные возможности для выхода на международный рынок", – заключил Токаев.
Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море далее в страны Европы. Членами ассоциации ТМТМ являются 20 компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и логистические компании из восьми стран.