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Китай вновь зарегистрировал рост заболеваемости COVID-19
Китай вновь зарегистрировал рост заболеваемости COVID-19
Большая часть новых случаев выявлена в южной провинции Гуандун и в провинции Хэнань 11.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-11T10:23+0400
2022-11-11T10:23+0400
2022-11-11T10:23+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя – Sputnik. Китай вновь заявил об ухудшении эпидемиологической ситуации: за минувшие сутки в материковой части страны зафиксировали 1 150 новых подтвержденных случаев COVID-19 и 9 385 бессимптомных носителей, следует из данных государственного комитета по делам здравоохранения КНР.По информации ведомства, большая часть новых случаев выявлена в южной провинции Гуандун (546 подтвержденных случаев и 2 461 бессимптомный) и в провинции Хэнань (124 подтвержденных случая и 2 881 бессимптомный). Кроме того, случаи заражения зарегистрированы в Пекине, Чунцине, автономном районе Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурском автономном районе, провинциях Юньнань, Шаньси, Хэйлунцзян, Ляонин, Хэбэй, Сычуань, Шаньдун и Цзянсу.Наряду с этим за последние сутки в стране зарегистрировали 59 ввозных случаев COVID и 135 ввозных случаев заболевания, протекающего бессимптомно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, китай, новости
коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, китай, новости
Китай вновь зарегистрировал рост заболеваемости COVID-19
Большая часть новых случаев выявлена в южной провинции Гуандун и в провинции Хэнань
ТБИЛИСИ, 11 ноя – Sputnik. Китай вновь заявил об ухудшении эпидемиологической ситуации: за минувшие сутки в материковой части страны зафиксировали 1 150 новых подтвержденных случаев COVID-19 и 9 385 бессимптомных носителей, следует из данных государственного комитета по делам здравоохранения КНР.
По информации ведомства, большая часть новых случаев выявлена в южной провинции Гуандун (546 подтвержденных случаев и 2 461 бессимптомный) и в провинции Хэнань (124 подтвержденных случая и 2 881 бессимптомный).
Кроме того, случаи заражения зарегистрированы в Пекине, Чунцине, автономном районе Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурском автономном районе, провинциях Юньнань, Шаньси, Хэйлунцзян, Ляонин, Хэбэй, Сычуань, Шаньдун и Цзянсу.
Наряду с этим за последние сутки в стране зарегистрировали 59 ввозных случаев COVID и 135 ввозных случаев заболевания, протекающего бессимптомно.