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Кремль расценил как давление решение США лишить экономику РФ статуса рыночной
Кремль расценил как давление решение США лишить экономику РФ статуса рыночной
Основанием для лишения российской экономики статуса рыночной было названо усиление влияния на нее государства 11.11.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Решение США лишить экономику России статуса рыночной является продолжением действий по оказанию давления на РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. Ранее американское министерство торговли сообщило, что лишает экономику России статуса рыночной из-за усиления влияния на нее государства. Как пояснило американское министерство торговли, решение даст США возможность "в полную силу" применять национальное антидемпинговое законодательство в отношении России и снизить давление на американские предприятия из-за "несправедливых импортных операций".Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что это нелогичное решение увеличит дисбаланс на мировых рынках, который вызван многочисленными нелегитимными односторонними барьерами. Посол пояснил, что имеет в виду рост цен, нарушения в цепочках поставок, проблемы в сфере продовольственной безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, политика, в мире, дмитрий песков, сша, вашингтон
россия, политика, в мире, дмитрий песков, сша, вашингтон

Кремль расценил как давление решение США лишить экономику РФ статуса рыночной

15:32 11.11.2022
© photo: Sputnik / Mikhail VoskresenskyЛюди гуляют на Красной площади в Москве.
Люди гуляют на Красной площади в Москве. - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2022
© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky
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Основанием для лишения российской экономики статуса рыночной было названо усиление влияния на нее государства
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Решение США лишить экономику России статуса рыночной является продолжением действий по оказанию давления на РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Ранее американское министерство торговли сообщило, что лишает экономику России статуса рыночной из-за усиления влияния на нее государства.
"На это можно смотреть только в одном ключе, как мне представляется, - это продолжение действий по оказанию давления по всем возможным направлениям на Российскую Федерацию. Давление в области экономики мы знаем, многочисленные санкции и так далее", - сказал Песков.
Как пояснило американское министерство торговли, решение даст США возможность "в полную силу" применять национальное антидемпинговое законодательство в отношении России и снизить давление на американские предприятия из-за "несправедливых импортных операций".
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что это нелогичное решение увеличит дисбаланс на мировых рынках, который вызван многочисленными нелегитимными односторонними барьерами. Посол пояснил, что имеет в виду рост цен, нарушения в цепочках поставок, проблемы в сфере продовольственной безопасности.
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