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Минобороны РФ отчиталось об отводе войск на левый берег Днепра
Минобороны РФ отчиталось об отводе войск на левый берег Днепра
В российском Минобороны подчеркнули, что на правом берегу не оставлено ни одной единицы военной техники и вооружения 11.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-11T20:26+0400
2022-11-11T20:26+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя - Sputnik. На левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военных, около пяти тысяч единиц вооружения и техники, сообщили в Минобороны РФ.Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин на днях сообщил, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность."Всего выведено свыше 30 тысяч российских военнослужащих, около пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, а также материальное имущество. На левый берег Днепра также вывезена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту. В настоящее время ремонтные подразделения приступили к её обслуживанию", - сказано в сообщении российского военного ведомства.В настоящее время по скоплению живой силы и военной техники ВСУ на правом берегу Днепра наносятся огневые удары, отметили в ведомстве.По словам Суровикина, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных жителей. На начало ноября с правобережья эвакуированы 115 тысяч человек, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.Министр поручил Суровикину принять все меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, политика, в мире, сергей шойгу, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины 2022
россия, политика, в мире, сергей шойгу, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины 2022
Минобороны РФ отчиталось об отводе войск на левый берег Днепра
20:26 11.11.2022 (обновлено: 20:56 11.11.2022)
В российском Минобороны подчеркнули, что на правом берегу не оставлено ни одной единицы военной техники и вооружения
ТБИЛИСИ, 11 ноя - Sputnik. На левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военных, около пяти тысяч единиц вооружения и техники, сообщили в Минобороны РФ.
Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин на днях сообщил, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность.
"Всего выведено свыше 30 тысяч российских военнослужащих, около пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, а также материальное имущество. На левый берег Днепра также вывезена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту. В настоящее время ремонтные подразделения приступили к её обслуживанию", - сказано в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ подчеркнули, что в результате эффективного управления и слаженных действий российских подразделений ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все российские военнослужащие переправлены на левый берег Днепра.
В настоящее время по скоплению живой силы и военной техники ВСУ на правом берегу Днепра наносятся огневые удары, отметили в ведомстве.
По словам Суровикина, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных жителей. На начало ноября с правобережья эвакуированы 115 тысяч человек, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
Министр поручил Суровикину принять все меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.