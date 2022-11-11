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"Нацдвижение" исчерпало себя – вице-премьер Грузии
"Нацдвижение" исчерпало себя – вице-премьер Грузии
За последний год "Нацдвижение" стало заметно терять свои позиции 11.11.2022, Sputnik Грузия
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тбилиси
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" на грани распада, чего и следовало ожидать, заявила вице-премьер страны Тея Цулукиани.Ранее председатель "Нацдвижения" Ника Мелия согласился с проведением внутрипартийных выборов, на которых настаивает часть его однопартийцев, считающих, что у нынешнего лидера серьезные проблемы с легитимацией."Налицо абсолютная суматоха, развал, противостояние и разрыв, чего и следовало ожидать. Потому что столько времени лидер не определился, и реально "Национальное движение" исчерпало себя и съело себя. От последствий этого они страдают сегодня", - сказала журналистам сказал Цулукиани.Кулуарная информация о разногласиях в "Едином национальном движении" стала распространяться еще в 2021 году, после возвращения в Грузию основателя этой партии экс-президента Михаила Саакашвили. Противоборствующие стороны начали открыто критиковать друг друга осенью 2022 года.За последний год "Нацдвижение" стало заметно терять свои позиции. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, тея цулукиани, ника мелия, михаил саакашвили, тбилиси, единое нацдвижение
грузия, политика, новости, тея цулукиани, ника мелия, михаил саакашвили, тбилиси, единое нацдвижение

"Нацдвижение" исчерпало себя – вице-премьер Грузии

11:54 11.11.2022 (обновлено: 12:03 11.11.2022)
© photo: Sputnik / StringerМинистр юстиции Грузии Тея Цулукиани
Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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За последний год "Нацдвижение" стало заметно терять свои позиции
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" на грани распада, чего и следовало ожидать, заявила вице-премьер страны Тея Цулукиани.
Ранее председатель "Нацдвижения" Ника Мелия согласился с проведением внутрипартийных выборов, на которых настаивает часть его однопартийцев, считающих, что у нынешнего лидера серьезные проблемы с легитимацией.
© photo: Sputnik / StringerМинистр юстиции Грузии Тея Цулукиани
Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2022
Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани
© photo: Sputnik / Stringer
"Налицо абсолютная суматоха, развал, противостояние и разрыв, чего и следовало ожидать. Потому что столько времени лидер не определился, и реально "Национальное движение" исчерпало себя и съело себя. От последствий этого они страдают сегодня", - сказала журналистам сказал Цулукиани.
Кулуарная информация о разногласиях в "Едином национальном движении" стала распространяться еще в 2021 году, после возвращения в Грузию основателя этой партии экс-президента Михаила Саакашвили. Противоборствующие стороны начали открыто критиковать друг друга осенью 2022 года.
За последний год "Нацдвижение" стало заметно терять свои позиции. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.
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