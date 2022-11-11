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"Ответим, когда придет время" – Эрдоган об ожидании членства в ЕС
"Ответим, когда придет время" – Эрдоган об ожидании членства в ЕС
Переговоры между Турцией и ЕС о членстве неоднократно приостанавливались из-за разногласий 11.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-11T14:36+0400
2022-11-11T14:36+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Турция больше полувека ждет "у дверей Евросоюза", на что будет дан ответ, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии награждения "Высшим орденом Тюркского мира", сообщает РИА Новости. "Нас 52 года заставили страдать у дверей ЕС. Все еще продолжают делать одно и то же. Но мы ответим, когда придет время", – сказал Эрдоган. Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом (в то время – ЕЭС). В 1987 году Турция подала заявку на членство в Евросоюзе, но переговоры начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. К этому времени открыты 16 из 35 глав переговорного досье.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, новости, реджеп тайип эрдоган, турция
в мире, политика, новости, реджеп тайип эрдоган, турция
"Ответим, когда придет время" – Эрдоган об ожидании членства в ЕС
14:36 11.11.2022 (обновлено: 14:42 11.11.2022)
Переговоры между Турцией и ЕС о членстве неоднократно приостанавливались из-за разногласий
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik.
Турция больше полувека ждет "у дверей Евросоюза", на что будет дан ответ, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии награждения "Высшим орденом Тюркского мира", сообщает РИА Новости
.
"Нас 52 года заставили страдать у дверей ЕС. Все еще продолжают делать одно и то же. Но мы ответим, когда придет время", – сказал Эрдоган.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом (в то время – ЕЭС).
В 1987 году Турция подала заявку на членство в Евросоюзе, но переговоры начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. К этому времени открыты 16 из 35 глав переговорного досье.