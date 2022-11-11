https://sputnik-georgia.ru/20221111/premer-gruzii-vstretilsya-s-novym-poslom-irana-v-strane-272116409.html

Премьер Грузии встретился с новым послом Ирана в стране

Премьер Грузии встретился с новым послом Ирана в стране

Основной темой встречи, помимо отношений двух стран, стал 30-летний юбилей дипломатических отношений между странами 11.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя - Sputnik. Вопросы грузино-иранских отношений обсудили на встрече премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и посол Ирана в Грузии Махмуд Адиб.Махмуд Адиб сменил на должности Абаса Талеби-Фари, который возглавлял дипломатическое представительство Тегерана в Грузии с 2013 года.Грузия и Иран установили дипотношения в 1992 году. Страны активно сотрудничают в сфере торговых отношений, сельского хозяйства, образования и туризма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, иран