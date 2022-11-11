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Премьер Грузии встретился с новым послом Ирана в стране
Премьер Грузии встретился с новым послом Ирана в стране
Основной темой встречи, помимо отношений двух стран, стал 30-летний юбилей дипломатических отношений между странами 11.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-11T18:04+0400
2022-11-11T18:04+0400
2022-11-11T18:04+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя - Sputnik. Вопросы грузино-иранских отношений обсудили на встрече премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и посол Ирана в Грузии Махмуд Адиб.Махмуд Адиб сменил на должности Абаса Талеби-Фари, который возглавлял дипломатическое представительство Тегерана в Грузии с 2013 года.Грузия и Иран установили дипотношения в 1992 году. Страны активно сотрудничают в сфере торговых отношений, сельского хозяйства, образования и туризма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, иран
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, иран
Премьер Грузии встретился с новым послом Ирана в стране
Основной темой встречи, помимо отношений двух стран, стал 30-летний юбилей дипломатических отношений между странами
ТБИЛИСИ, 11 ноя - Sputnik. Вопросы грузино-иранских отношений обсудили на встрече премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и посол Ирана в Грузии Махмуд Адиб.
Махмуд Адиб сменил на должности Абаса Талеби-Фари, который возглавлял дипломатическое представительство Тегерана в Грузии с 2013 года.
Встреча с Гарибашвили носила ознакомительный характер, и основной ее темой, помимо отношений двух стран, стало обсуждение 30-летнего юбилея дипломатических отношений между странами.
Грузия и Иран установили дипотношения в 1992 году. Страны активно сотрудничают в сфере торговых отношений, сельского хозяйства, образования и туризма.