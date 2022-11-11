https://sputnik-georgia.ru/20221111/prokuratura-podtverdila-chto-zainteresovalas-deyatelnostyu-biznes-partnera-kezerashvili-272102940.html

Прокуратура подтвердила, что заинтересовалась деятельностью бизнес-партнера Кезерашвили

Прокуратура подтвердила, что заинтересовалась деятельностью бизнес-партнера Кезерашвили

В офисе бизнесмена Иосифа Мгеладзе, который расположен в Axis Towers в Ваке, на днях прошел обыск 11.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Прокурор Зинико Кобалия подтвердила, что в отношении Иосифа Мгеладзе, который является бизнес-партнером экс-министра обороны Грузии и основателя оппозиционного телеканала "Формула" Давида Кезерашвили, прошли следственные действия.Был проведен обыск как лично Мгеладзе, так и у него в жилье. В результате была изъята важная для следствия информация. Речь идет о расследовании транснационального преступления через т. н. колл-центры.Ранее сообщалось, что в офисе бизнесмена Иосифа Мгеладзе, который расположен в Axis Towers в районе Ваке, прошел обыск.Мгеладзе является бизнес-партнером Кезерашвили, который уже много лет находится в розыске. Он уже много лет управляет связанными с семьей Кезерашвили компаниями.Мгеладзе также является директором зарегистрированной на островах Вирджинии SOBBIA HOLDINGS CORPORATION, офшорные активы которой, по данным Panama Papers, принадлежат Кезерашвили.Имя Иосифа Мгеладзе также фигурирует в отчете НПО "Международная прозрачность" за 2013 год. Там говорится, что Мгеладзе является директором компаний в офшорных компаниях, связанных с Кезерашвили.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Кезерашвили стоит за крупной сетью мошенничества через колл-центры. При этом лидеры правящей партии в один голос заявляют, что он финансирует грузинских оппозиционеров за счет награбленных при прежней власти денег.Давид Кезерашвили занимал пост министра обороны в правительстве Михаила Саакашвили. После смены власти в 2012 году ему предъявили обвинения по пяти уголовным делам, по четырем из них Тбилисский горсуд его оправдал. Он покинул страну в 2013 году. Интерпол объявил его в розыск, а в 2015 году изъял из списка разыскиваемых лиц. Теперь он находится во внутригосударственном розыске.Кезерашвили является гражданином Израиля. Он проживает в Лондоне и занимается бизнесом.Дело о т. н. колл-центрахО широкомасштабной операции с участием прокуратуры Грузии и представителей компетентных ведомств семи стран, которая прошла одновременно на территории четырех стран, в том числе и в Грузии, стало известно 9 ноября.Для работы т. н. колл-центрах участники преступной группы создали электронные торговые платформы под сотнями торговых марок, которые обеспечивали размещение средств, полученных от потребителей обманным путем, на банковские счета фиктивных предприятий.В широкомасштабной операции принимали участие 60 сотрудников правоохранительных органов Германии и около 300 сотрудников правоохранительных органов Грузии.Обыски были проведены в пяти т. н. колл-центрах, автомобилях и рабочих местах десятков физических лиц. Изъяты сотни электронных устройств, документация и крупная сумма денег.Кроме того, опечатано имущество и сумма на банковских счетах, которые, предположительно, были добыты преступным путем.На первом этапе уголовное преследование начато в разных странах в отношении определенной части организаторов преступления. В Грузии задержан один из организаторов преступной группы с целью его дальнейшей экстрадиции.В ведомстве напомнили, что в результате сотрудничества с немецкими коллегами, прокуратура Грузии начала уголовное преследование по аналогичным преступлениям в отношении 36 физических и двух юридических лиц, участвовавших в деятельности т. н. колл-центров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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прокуратура, генеральная прокуратура грузии, главная прокуратура грузии, прокуратура тбилиси, давид кезерашвили, происшествия, грузия, новости