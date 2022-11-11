https://sputnik-georgia.ru/20221111/saakashvili-proveli-dopolnitelnoe-obsledovanie-v-drugoy-klinike-272113676.html

Саакашвили провели дополнительное обследование в другой клинике

Саакашвили провели дополнительное обследование в другой клинике

Заключенному экс-президенту провели магнитно-резонансную томографию 11.11.2022, Sputnik Грузия

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 11 ноя - Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили покидал клинику "Вивамеди" для прохождения дополнительного обследования, сообщил журналистам клинический директор медучреждения Зураб Чхаидзе.Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая. В больницу он попал из-за очередного ухудшения состояния здоровья. Сразу после ареста 1 октября 2021 года экс-президент объявил голодовку, которая продлилась 50 дней. Его уже осмотрели иностранные эксперты, приглашенные по инициативе адвокатов.При этом меддиректор "Вивамеди" отметил, что провести магнитно-резонансную томографию на месте было невозможно по техническим причинам.Ранее адвокат Михаил Саакашвили заявил, что экс-президент проходит обследование по 34 заболеваниям, среди которых деменция и туберкулез, однако окончательный диагноз врачи ему пока не поставили.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы (за него Саакашвили грозит от трех до пяти лет), Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, новости, грузия, общество