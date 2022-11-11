https://sputnik-georgia.ru/20221111/v-gruzii-oshtrafovali-korabl-pod-flagom-danii-272103764.html

В Грузии оштрафовали корабль под флагом Дании

В Грузии оштрафовали корабль под флагом Дании

Капитан корабля будет обязан выплатить штраф в размере 50 тысяч лари 11.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-11T12:11+0400

2022-11-11T12:11+0400

2022-11-11T12:11+0400

дания

грузия

новости

мвд грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458144_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_173b42cdaf02fd40ee91e9b5c0c664b5.jpg

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Плавающий под флагом Дании корабль STEN NEPTUN оштрафован за нарушение правил судоходства, говорится в сообщении Департамента береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии.Капитан корабля, который является гражданином Польши, будет обязан выплатить штраф в размере 50 тысяч лари (18,4 тысячи долларов).Судно сможет покинуть территориальные воды Грузии после того, как капитан выплатит наложенный на него штраф, отмечают в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

дания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

дания, грузия, новости, мвд грузии