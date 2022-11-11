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В Грузии оштрафовали корабль под флагом Дании
В Грузии оштрафовали корабль под флагом Дании
Капитан корабля будет обязан выплатить штраф в размере 50 тысяч лари 11.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-11T12:11+0400
2022-11-11T12:11+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Плавающий под флагом Дании корабль STEN NEPTUN оштрафован за нарушение правил судоходства, говорится в сообщении Департамента береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии.Капитан корабля, который является гражданином Польши, будет обязан выплатить штраф в размере 50 тысяч лари (18,4 тысячи долларов).Судно сможет покинуть территориальные воды Грузии после того, как капитан выплатит наложенный на него штраф, отмечают в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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дания, грузия, новости, мвд грузии
дания, грузия, новости, мвд грузии
В Грузии оштрафовали корабль под флагом Дании
Капитан корабля будет обязан выплатить штраф в размере 50 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Плавающий под флагом Дании корабль STEN NEPTUN оштрафован за нарушение правил судоходства, говорится в сообщении Департамента береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии.
Капитан корабля, который является гражданином Польши, будет обязан выплатить штраф в размере 50 тысяч лари (18,4 тысячи долларов).
Судно сможет покинуть территориальные воды Грузии после того, как капитан выплатит наложенный на него штраф, отмечают в ведомстве.