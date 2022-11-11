Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221111/v-gruzii-oshtrafovali-korabl-pod-flagom-danii-272103764.html
В Грузии оштрафовали корабль под флагом Дании
В Грузии оштрафовали корабль под флагом Дании
Капитан корабля будет обязан выплатить штраф в размере 50 тысяч лари 11.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-11T12:11+0400
2022-11-11T12:11+0400
дания
грузия
новости
мвд грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458144_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_173b42cdaf02fd40ee91e9b5c0c664b5.jpg
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Плавающий под флагом Дании корабль STEN NEPTUN оштрафован за нарушение правил судоходства, говорится в сообщении Департамента береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии.Капитан корабля, который является гражданином Польши, будет обязан выплатить штраф в размере 50 тысяч лари (18,4 тысячи долларов).Судно сможет покинуть территориальные воды Грузии после того, как капитан выплатит наложенный на него штраф, отмечают в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
дания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458144_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_7bc5af53471e0b8cd6ed8d7157b58010.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
дания, грузия, новости, мвд грузии
дания, грузия, новости, мвд грузии

В Грузии оштрафовали корабль под флагом Дании

12:11 11.11.2022
© photo: Sputnik / StringerЗдание МВД Грузии на Кахетинском шоссе
Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Капитан корабля будет обязан выплатить штраф в размере 50 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Плавающий под флагом Дании корабль STEN NEPTUN оштрафован за нарушение правил судоходства, говорится в сообщении Департамента береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии.
Капитан корабля, который является гражданином Польши, будет обязан выплатить штраф в размере 50 тысяч лари (18,4 тысячи долларов).
Судно сможет покинуть территориальные воды Грузии после того, как капитан выплатит наложенный на него штраф, отмечают в ведомстве.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0