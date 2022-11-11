https://sputnik-georgia.ru/20221111/v-gruzii-potepleet-do-plyus-18-gradusov-272108334.html

В Грузии потеплеет до плюс 18 градусов

В Грузии потеплеет до плюс 18 градусов

Метеорологи рассказали, какая погода ожидает жителей страны в ближайшие дни 11.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Синоптики прогнозируют теплую погоду на территории Грузии в ближайшие дни.По данным Национального агентства окружающей среды, на выходных 12 и 13 ноября в Грузии в основном будет без осадков. Температура воздуха в низменности днем составит от +13 до +18 градусов.Погода сравнительно ухудшится в начале будущей недели. В понедельник и вторник, 14-15 ноября, в некоторых районах ожидается дождь, а ночью в высокогорье выпадет снег. Температура воздуха составит 11-16 градусов тепла.В столице будет без осадков. Температура воздуха в Тбилиси зафиксируется на отметке плюс +13...+ 15 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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погода, грузия, новости, тбилиси, национальное агентство окружающей среды