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В Грузии потеплеет до плюс 18 градусов
В Грузии потеплеет до плюс 18 градусов
Метеорологи рассказали, какая погода ожидает жителей страны в ближайшие дни 11.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-11T14:51+0400
2022-11-11T14:51+0400
2022-11-11T14:51+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Синоптики прогнозируют теплую погоду на территории Грузии в ближайшие дни.По данным Национального агентства окружающей среды, на выходных 12 и 13 ноября в Грузии в основном будет без осадков. Температура воздуха в низменности днем составит от +13 до +18 градусов.Погода сравнительно ухудшится в начале будущей недели. В понедельник и вторник, 14-15 ноября, в некоторых районах ожидается дождь, а ночью в высокогорье выпадет снег. Температура воздуха составит 11-16 градусов тепла.В столице будет без осадков. Температура воздуха в Тбилиси зафиксируется на отметке плюс +13...+ 15 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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погода, грузия, новости, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
В Грузии потеплеет до плюс 18 градусов
Метеорологи рассказали, какая погода ожидает жителей страны в ближайшие дни
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Синоптики прогнозируют теплую погоду на территории Грузии в ближайшие дни.
По данным Национального агентства окружающей среды, на выходных 12 и 13 ноября в Грузии в основном будет без осадков. Температура воздуха в низменности днем составит от +13 до +18 градусов.
Погода сравнительно ухудшится в начале будущей недели. В понедельник и вторник, 14-15 ноября, в некоторых районах ожидается дождь, а ночью в высокогорье выпадет снег. Температура воздуха составит 11-16 градусов тепла.
В столице будет без осадков. Температура воздуха в Тбилиси зафиксируется на отметке плюс +13...+ 15 градусов.