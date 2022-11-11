https://sputnik-georgia.ru/20221111/v-gruzii-u-28-detey-problema-lishnego-vesa-i-ozhireniya-272105646.html

В Грузии у 28% детей проблема лишнего веса и ожирения

В Грузии у 28% детей проблема лишнего веса и ожирения

На сегодняшний день в Европейском регионе у каждого третьего ребенка школьного возраста есть проблема лишнего веса или ожирения 11.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. В Грузии от ожирения и лишнего веса страдают 28% детей, что является средним показателем среди стран Европы, таковы данные заключения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).На сегодняшний день в Европейском регионе у каждого третьего ребенка школьного возраста есть проблема лишнего веса или ожирения. Этот показатель растет во многих странах.Заключение ВОЗ включает данные 33 стран Европейского региона. Они были собраны в 2018-2020 годах. В исследовании приняли участие 411 тысяч детей в возрасте 6-9 лет.Лишний вес чаще встречается среди мальчиков (31%), чем среди девушек (28%), следует из исследования."Доклад показывает, что каждого третьего ребенка беспокоит лишний вес или ожирение. Мы должны действовать для решения этой проблемы", – заявил специалист ВОЗ, доктор Кремлин Викрамасинге.По его словам, срочно нужно разработать эффективную политику для борьбы с детским ожирением, которое особо опасно на фоне пандемии коронавируса.Как отметил Викрамасинге, в разных странах показатели лишнего веса и ожирения разные. Например, в Таджикистане этот показатель достигает 6%, а на Кипре 43%. Что касается физической активности и пищевых привычек, то в Европейском регионе 87% детей играют на свежем воздухе в течение одного часа. Из них 43% принимает фрукты, а 34% – овощи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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