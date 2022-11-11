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В Швейцарии открыли мемориальную доску грузинскому языковеду Ките Чхенкели

В Швейцарии открыли мемориальную доску грузинскому языковеду Ките Чхенкели

Профессор Кита Чхенкели являлся признанным лингвистом в мире, заявил глава Минобразования Грузии 11.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели открыл в Цюрихе мемориальную доску выдающемуся грузинскому языковеду, профессору Ките Чхенкели, сообщает пресс-служба ведомства.Мемориальную доску Чхенкели открыл вместе с президентом Цюрихского университета Михаэлем Шеффманом. В мероприятии также принял участие посол Грузии в Швейцарии Реваз Ломинадзе.На торжественном мероприятии Чхенкели обратился к гостям и отметил вклад грузинского профессора, почетного доктора Цюрихского университета Киты Чхенкели в дело углубления грузино-швейцарских отношений.По словам министра образования Грузии, благодаря неустанному труду профессора его мечта сбылась и в университете Цюриха открылась кафедра грузинского языка, которая превратилась в мощный центр картвелологии. Кита Чхенкели воспитал замечательных швейцарских специалистов.Как отметил Чхенкели, министерство образования и науки Грузии сделает все для того, что в университете Цюриха программа картвелологии восстановилась и развилась.Чхенкели особенно отметил деятельность профессора в создании учебника грузинского языка и издании грузино-немецкого словаря, что стало важнейшим событием в истории картвелологии."Своей научной деятельностью Кита Чхенкели внес бесценный вклад в формировании тесных и дружеских отношений между Грузией и Швейцарией", – подчеркнул Чхенкели.Министр напомнил, что в этом году отмечается 30-летний юбилей дипотношений между Грузией и Швейцарией, так что символично, что открытие мемориальной доски Киты Чхенкели посвящено именно этой дате.Мемориальную доску грузинского языковеда и картвелолога, почетного доктора университета Цюриха, профессора Киты Чхенкели разместили на фасаде того здания, где он после Второй мировой войны жил до последний дней жизни. Скончался грузинский профессор в 1963 году.В этом здании находилось и грузинское издательство "Амирани", где печатались его работы и другие образцы грузинской литературы типографическим шрифтом Киты Чхенкели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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