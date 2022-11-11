https://sputnik-georgia.ru/20221111/vavilov-rossiya-dolzhna-vyzhat-maksimalnuyu-vygodu-iz-tayvanskoy-operatsii-kitaya-272102500.html
Вавилов: Россия должна выжать максимальную выгоду из тайваньской операции Китая
Вавилов: Россия должна выжать максимальную выгоду из тайваньской операции Китая
Политические круги Китая, США и Тайваня уже не скрывают, что считают сценарий начала тайваньской операции Пекином наиболее вероятным 11.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-11T11:12+0400
2022-11-11T11:12+0400
2022-11-11T11:12+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист Николай Вавилов. Какой сигнал Китай отправляет, демонстрируя свою новую гиперзвуковую ракету? Из-за чего сокращается экспорт из Китая, и как это отразится на России? Почему США боятся визита Си в Саудовскую Аравию? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, китай, тайвань, видео
мультимедиа, видео, китай, тайвань, видео
Вавилов: Россия должна выжать максимальную выгоду из тайваньской операции Китая
Политические круги Китая, США и Тайваня уже не скрывают, что считают сценарий начала тайваньской операции Пекином наиболее вероятным
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист Николай Вавилов.
Какой сигнал Китай отправляет, демонстрируя свою новую гиперзвуковую ракету? Из-за чего сокращается экспорт из Китая, и как это отразится на России? Почему США боятся визита Си в Саудовскую Аравию?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.