https://sputnik-georgia.ru/20221111/zakon-o-deoligarkhizatsii-vernetsya-k-oppozitsii-bumerangom--deputat-272117342.html

Закон "О деолигархизации" вернется к оппозиции бумерангом – депутат

Закон "О деолигархизации" вернется к оппозиции бумерангом – депутат

Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз 11.11.2022, Sputnik Грузия

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мамука хазарадзе

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евросоюз

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Закон "О деолигархизации", мишенью которого оппозиция хотела сделать основателя правящей партии "Грузинская мечта" и экс-премьера Бидзину Иванишвили, вернется к ней бумерангом, заявил депутат оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили.Оппоненты власти называют Иванишвили единственным олигархом в стране. А в "Грузинской мечте" называют олигархами оппозиционеров – лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Законопроект уже принят в первом чтении.На вопрос, каковы ожидания Элисашвили в связи с предоставлением Грузии статуса страны-кандидата, депутат ответил, что страна должна его получить и будет несправедливо, если так не произойдет."Но до того, мы должны сделать все и работать", - отметил он.Европейский Совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. При этом Украине и Молдове были присвоены статусы кандидата на членство в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, бидзина иванишвили, алеко элисашвили, мамука хазарадзе, грузинская мечта, евросоюз