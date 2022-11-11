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Завершается строительство завода по выпуску беспилотников в Грузии
Завершается строительство завода по выпуску беспилотников в Грузии
В Грузии будет открыт первый в регионе тренинг-центр по управлению беспилотных летательных аппаратов 11.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-11T15:14+0400
2022-11-11T15:14+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Строительство завода по выпуску беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) находится на завершающей стадии, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.Грузино-польская компания "Дельта-ВБ", реализующая проект, была создана на основе соглашения между грузинским предприятием "Дельта Интернейшенал" и польской компанией WB Electronics. На указанном предприятии грузинские и польские специалисты будут вместе работать над производством БПЛА.Профессиональные инструкторы центра проведут переподготовку соответствующего персонала Сил обороны.В Центре "Дельта" объединены шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод. Центр находится в подчинении Министерства обороны Грузии. На базе "Дельты" производится до 15 видов оружия и боевой техники грузинского образца, в том числе грузинские боевые машины "Лазика", бронетранспортеры "Дидгори", реактивная система залпового огня и беспилотный аппарат.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, центр "дельта", польша, оборона грузии, министерство обороны грузии, силы обороны грузии
грузия, новости, общество, центр "дельта", польша, оборона грузии, министерство обороны грузии, силы обороны грузии
Завершается строительство завода по выпуску беспилотников в Грузии
В Грузии будет открыт первый в регионе тренинг-центр по управлению беспилотных летательных аппаратов
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Строительство завода по выпуску беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) находится на завершающей стадии, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.
Грузино-польская компания "Дельта-ВБ", реализующая проект, была создана на основе соглашения между грузинским предприятием "Дельта Интернейшенал" и польской компанией WB Electronics. На указанном предприятии грузинские и польские специалисты будут вместе работать над производством БПЛА.
С целью развития военной промышленности между компанией "Дельта-ВБ" и министерством обороны Грузии было подписано соглашение, предусматривающее открытие первого в регионе тренинг-центра по управлению беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении
МО Грузии.
Профессиональные инструкторы центра проведут переподготовку соответствующего персонала Сил обороны.
В Центре "Дельта" объединены шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод. Центр находится в подчинении Министерства обороны Грузии. На базе "Дельты" производится до 15 видов оружия и боевой техники грузинского образца, в том числе грузинские боевые машины "Лазика", бронетранспортеры "Дидгори", реактивная система залпового огня и беспилотный аппарат.