https://sputnik-georgia.ru/20221111/zavershaetsya-stroitelstvo-zavoda-po-vypusku-bespilotnikov-v-gruzii-272109226.html

Завершается строительство завода по выпуску беспилотников в Грузии

Завершается строительство завода по выпуску беспилотников в Грузии

В Грузии будет открыт первый в регионе тренинг-центр по управлению беспилотных летательных аппаратов 11.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Строительство завода по выпуску беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) находится на завершающей стадии, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.Грузино-польская компания "Дельта-ВБ", реализующая проект, была создана на основе соглашения между грузинским предприятием "Дельта Интернейшенал" и польской компанией WB Electronics. На указанном предприятии грузинские и польские специалисты будут вместе работать над производством БПЛА.Профессиональные инструкторы центра проведут переподготовку соответствующего персонала Сил обороны.В Центре "Дельта" объединены шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод. Центр находится в подчинении Министерства обороны Грузии. На базе "Дельты" производится до 15 видов оружия и боевой техники грузинского образца, в том числе грузинские боевые машины "Лазика", бронетранспортеры "Дидгори", реактивная система залпового огня и беспилотный аппарат.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, центр "дельта", польша, оборона грузии, министерство обороны грузии, силы обороны грузии