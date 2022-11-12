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Батуми завоевал титул самого быстрорастущего турнаправления мира
Батуми завоевал титул самого быстрорастущего турнаправления мира
Победа в номинации World Travel Awards — большое достижение как для Батуми, так и для всей Грузии, отмечают в ведомстве 12.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-12T12:19+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Город Батуми завоевал звание самого быстрорастущего туристического направления в мире, информацию об этом распространяет Департамент туризма и курортов Аджарии.Победа в номинации World Travel Awards — большое достижение как для Батуми, так и для всей Грузии, отмечают в ведомстве.Батуми конкурировал с городами таких туристических стран, как Франция, Япония, Колумбия, Мексика, Уругвай, Болгария, Северная Ирландия и Лаос.Церемония награждения победителей состоялось 11 ноября в городе Маскат (Оман).Напомним, что Батуми завоевал титул быстрорастущего турнаправления Европы World Travel Awards этой осенью. А на церемонии награждения быстрорастущего турнаправления мира черноморская столица Грузии представлена впервые.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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батуми, туризм в грузии, туризм, туризм, в мире, новости, грузия
батуми, туризм в грузии, туризм, туризм, в мире, новости, грузия
Батуми завоевал титул самого быстрорастущего турнаправления мира
Победа в номинации World Travel Awards — большое достижение как для Батуми, так и для всей Грузии, отмечают в ведомстве
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Город Батуми завоевал звание самого быстрорастущего туристического направления в мире, информацию об этом распространяет Департамент туризма и курортов Аджарии.
Победа в номинации World Travel Awards — большое достижение как для Батуми, так и для всей Грузии, отмечают в ведомстве.
Батуми конкурировал с городами таких туристических стран, как Франция, Япония, Колумбия, Мексика, Уругвай, Болгария, Северная Ирландия и Лаос.
Церемония награждения победителей состоялось 11 ноября в городе Маскат (Оман).
Напомним, что Батуми завоевал титул быстрорастущего турнаправления Европы World Travel Awards этой осенью. А на церемонии награждения быстрорастущего турнаправления мира черноморская столица Грузии представлена впервые.