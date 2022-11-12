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https://sputnik-georgia.ru/20221112/bessmertnoe-tvorchestvo-pirosmani--eto-yarkoe-vyrazhenie-gruzinskoy-dushi---garibashvili-272127127.html
"Бессмертное творчество Пиросмани – это яркое выражение грузинской души" - Гарибашвили
"Бессмертное творчество Пиросмани – это яркое выражение грузинской души" - Гарибашвили
Уникальное наследие великого художника навсегда останется визитной карточкой Грузии, как родины талантливых и творческих людей, отметил премьер 12.11.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Народный праздник "Пиросманоба" отмечают не только на родине самого знаменитого грузинского художника Нико Пиросмани, в Доме-музее его имени в кахетинском селе Мирзаани, но и во всей Грузии, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.При этом премьер отметил, что уникальное наследие великого художника навсегда останется визитной карточкой Грузии, как родины талантливых и творческих людей.Нико Пиросмани (1862-1918) — известнейший грузинский художник XX века. Судьба его была трагична, он жил и умер нищим и безвестным, и потом долгое время после смерти его творчество вызывало горячие споры и противоречивые оценки. Пиросманашвили родился в семье бедного крестьянина. Вынужденный с детства зарабатывать себе на жизнь, он не смог получить специального художественного образования. Первые навыки живописи получил у художников-странников, которые расписывали вывески лавок и кабачков.Будучи непрофессионалом, Пиросмани не прибегал ко всякого рода сложным приемам и методам, чтобы связать композицию воедино. Вещи и фигуры существуют у него как бы сами по себе, порождая чувство щемящей тоски и одиночества.В портретах Пиросмани перед зрителем предстают разнообразные типы старого Тбилиси, в которых художник подметил и выявлял самое характерное: надутый и самодовольный сын богатого кинто, исполненный собственного достоинства дворник с косматой бородой, актриса Маргарита, продавец дров и старый князь в черной черкеске с рогом в руке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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ираклий гарибашвили, пиросмани, нико пиросмани, грузинские художники, праздник, грузия, кахети, культура, новости
ираклий гарибашвили, пиросмани, нико пиросмани, грузинские художники, праздник, грузия, кахети, культура, новости

"Бессмертное творчество Пиросмани – это яркое выражение грузинской души" - Гарибашвили

13:00 12.11.2022
© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2022
© Government of Georgia
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Уникальное наследие великого художника навсегда останется визитной карточкой Грузии, как родины талантливых и творческих людей, отметил премьер
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Народный праздник "Пиросманоба" отмечают не только на родине самого знаменитого грузинского художника Нико Пиросмани, в Доме-музее его имени в кахетинском селе Мирзаани, но и во всей Грузии, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
"Сегодня вместе с родным Мирзаани, вся Грузия отмечает день рождения великого художника. Бессмертное творчество Нико Пиросмани – это яркое выражение грузинской души, самобытности нашего народа и в то же время бесценная находка культурного сокровища человечества", - говорится в сообщении Гарибашвили.
При этом премьер отметил, что уникальное наследие великого художника навсегда останется визитной карточкой Грузии, как родины талантливых и творческих людей.
© photo: Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкИзвестнейший грузинский художник Нико Пиросмани
Известнейший грузинский художник Нико Пиросмани - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2022
Известнейший грузинский художник Нико Пиросмани
© photo: Sputnik / РИА Новости
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Нико Пиросмани (1862-1918) — известнейший грузинский художник XX века. Судьба его была трагична, он жил и умер нищим и безвестным, и потом долгое время после смерти его творчество вызывало горячие споры и противоречивые оценки.
© FB / GNMuseumКартина "Свири" работы Нико Пиросмани
Картина Свири работы Нико Пиросмани - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2022
Картина "Свири" работы Нико Пиросмани
© FB / GNMuseum
Пиросманашвили родился в семье бедного крестьянина. Вынужденный с детства зарабатывать себе на жизнь, он не смог получить специального художественного образования. Первые навыки живописи получил у художников-странников, которые расписывали вывески лавок и кабачков.
© photo: Pirosmani Niko Racurs / FBКартина Нико Пиросмани "Пасхальный ягненок"
Картина Нико Пиросмани Пасхальный ягненок - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2022
Картина Нико Пиросмани "Пасхальный ягненок"
© photo: Pirosmani Niko Racurs / FB
Будучи непрофессионалом, Пиросмани не прибегал ко всякого рода сложным приемам и методам, чтобы связать композицию воедино. Вещи и фигуры существуют у него как бы сами по себе, порождая чувство щемящей тоски и одиночества.
© photo: Sputnik / Alena SavelievaКартина Нико Пиросмани "Кутежи"
Картина Нико Пиросмани Кутежи - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2022
Картина Нико Пиросмани "Кутежи"
© photo: Sputnik / Alena Savelieva
В портретах Пиросмани перед зрителем предстают разнообразные типы старого Тбилиси, в которых художник подметил и выявлял самое характерное: надутый и самодовольный сын богатого кинто, исполненный собственного достоинства дворник с косматой бородой, актриса Маргарита, продавец дров и старый князь в черной черкеске с рогом в руке.
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