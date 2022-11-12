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Экс-гендиректор криптовалютной биржи FTX потерял все свое состояние
Экс-гендиректор криптовалютной биржи FTX потерял все свое состояние
Cостояние Бэнкмана-Фрида на "пике" оценивалось в 26 миллиардов долларов 12.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-12T23:00+0400
2022-11-12T23:00+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. Одна из крупнейших потерь состояния зафиксирована в истории человечества – соучредитель и экс-гендиректор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял все свое состояние в 16 миллиардов долларов, передает Bloomberg.Cостояние Бэнкмана-Фрида на "пике" оценивалось в 26 млрд долларов, а в начале этой недели оно составляло 16 млрд долларов, отмечают в агентстве. Но уже 8 ноября Bloomberg сообщил, что Бэкман-Фрид лишился 94% своего состояния и оно составляло почти миллиард долларов.Накануне FTX подала в суд заявление о банкротстве, а гендиректор компании Сэм Бэнкман-Фрид покидает свой пост генерального директора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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криптовалюта, в мире, новости, экономика, bloomberg
криптовалюта, в мире, новости, экономика, bloomberg
Экс-гендиректор криптовалютной биржи FTX потерял все свое состояние
Cостояние Бэнкмана-Фрида на "пике" оценивалось в 26 миллиардов долларов
ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik.
Одна из крупнейших потерь состояния зафиксирована в истории человечества – соучредитель и экс-гендиректор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял все свое состояние в 16 миллиардов долларов, передает
Bloomberg.
Cостояние Бэнкмана-Фрида на "пике" оценивалось в 26 млрд долларов, а в начале этой недели оно составляло 16 млрд долларов, отмечают в агентстве.
Но уже 8 ноября Bloomberg сообщил, что Бэкман-Фрид лишился 94% своего состояния и оно составляло почти миллиард долларов.
"Все состояние бывшего соучредителя компании FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, составлявшее 16 миллиардов долларов, было потеряно, что стало одним из крупнейших случаев потери состояния в истории", – сообщают в агентстве.
Накануне FTX подала в суд заявление о банкротстве, а гендиректор компании Сэм Бэнкман-Фрид покидает свой пост генерального директора.