https://sputnik-georgia.ru/20221112/eks-gendirektor-kriptovalyutnoy-birzhi-ftx-poteryal-vse-svoe-sostoyanie-272133197.html

Экс-гендиректор криптовалютной биржи FTX потерял все свое состояние

Экс-гендиректор криптовалютной биржи FTX потерял все свое состояние

Cостояние Бэнкмана-Фрида на "пике" оценивалось в 26 миллиардов долларов 12.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-12T23:00+0400

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ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. Одна из крупнейших потерь состояния зафиксирована в истории человечества – соучредитель и экс-гендиректор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял все свое состояние в 16 миллиардов долларов, передает Bloomberg.Cостояние Бэнкмана-Фрида на "пике" оценивалось в 26 млрд долларов, а в начале этой недели оно составляло 16 млрд долларов, отмечают в агентстве. Но уже 8 ноября Bloomberg сообщил, что Бэкман-Фрид лишился 94% своего состояния и оно составляло почти миллиард долларов.Накануне FTX подала в суд заявление о банкротстве, а гендиректор компании Сэм Бэнкман-Фрид покидает свой пост генерального директора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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