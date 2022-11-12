https://sputnik-georgia.ru/20221112/futbolist-khvicha-kvaratskheliya-vstretilsya-s-gruzinskimi-studentami-272127827.html
Футболист Хвича Кварацхелия встретился с грузинскими студентами
Футболист Хвича Кварацхелия встретился с грузинскими студентами
Слава Хвичи Кварацхелия давно перешла границы родной Грузии и познакомиться с легендарным футболистом - желание многих 12.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-12T13:39+0400
2022-11-12T13:39+0400
2022-11-12T13:39+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия встретился в Неаполе с грузинскими студентами, которые приехали в Италию благодаря программе Фонда братьев Арвеладзе и их партнеров.Изначально планировалось, что грузинские студенты попадут на игру Кварацхелия, однако грузин пропустил несколько матчей из-за болей в спине.Хвича также встретился с грузинским футболистом Шотой Арвеладзе, что не пропустили итальянские СМИ. Аренаполи опубликовал письмо о грузинской звезде старого и нового поколения под заголовком "Кварацхелия, встреча с легендой грузинского футбола Арвеладзе".Сегодня Кварацхелия пропустит уже третью игру итальянской Серии A. Матч с "Удинезе" команда сыграет без грузина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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хвича кварацхелия, шота арвеладзе, италия, неаполь, грузия, новости, спорт, футбол
хвича кварацхелия, шота арвеладзе, италия, неаполь, грузия, новости, спорт, футбол
Футболист Хвича Кварацхелия встретился с грузинскими студентами
Слава Хвичи Кварацхелия давно перешла границы родной Грузии и познакомиться с легендарным футболистом - желание многих
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия встретился в Неаполе с грузинскими студентами, которые приехали в Италию благодаря программе Фонда братьев Арвеладзе и их партнеров.
Изначально планировалось, что грузинские студенты попадут на игру Кварацхелия, однако грузин пропустил несколько матчей из-за болей в спине.
Хвича также встретился с грузинским футболистом Шотой Арвеладзе, что не пропустили итальянские СМИ. Аренаполи опубликовал письмо о грузинской звезде старого и нового поколения под заголовком "Кварацхелия, встреча с легендой грузинского футбола Арвеладзе".
Сегодня Кварацхелия пропустит уже третью игру итальянской Серии A. Матч с "Удинезе" команда сыграет без грузина.