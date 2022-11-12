https://sputnik-georgia.ru/20221112/gruzinskaya-mechta-saakashvili--dovedet-natsdvizhenie-do-raskola-272132897.html

"Грузинская мечта": Саакашвили доведет "Нацдвижение" до раскола

"Грузинская мечта": Саакашвили доведет "Нацдвижение" до раскола

Кризис в партии приведет к исчезновению "Нацдвижения" с политической арены, считает Миканадзе 12.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-12T19:39+0400

2022-11-12T19:39+0400

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единое нацдвижение

грузинская мечта

политика

новости

грузия

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили хочет сохранить в "Нацдвижении" свое влияние, но таким образом доведет партию до раскола, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическое движение" Гиви Миканадзе.Внутренний кризис в "Едином национальном движении" на этой неделе достиг своего пика и в партии уже открыто заявили о смене руководства, в том числе председателя политической силы Ники Мелия.По его мнению, кризис в партии приведет к исчезновению "Нацдвижения" с политической арены."Процессы в "Нацдвижении" обязательно приведут к распаду партии. И не надо удивляться, если партия вообще исчезнет с политической орбиты", – сказал Миканадзе.На сегодняшний день известно, что кроме Чаладзе свои кандидатуры на пост председателя выдвинут Ника Мелия и Георгий Мумладзе.О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.Тем временем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий вопреки призывам экс-президента.Все это привело к стагнации. Часть лидеров партии стала открыто высказывать недовольство в адрес Мелия. В итоге "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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единое нацдвижение, грузинская мечта, политика, новости, грузия, михаил саакашвили