https://sputnik-georgia.ru/20221112/italyanskie-dni-proydut-v-stolitse-gruzii-272128376.html

Итальянские дни пройдут в столице Грузии

Итальянские дни пройдут в столице Грузии

Можно будет посмотреть на искусство приготовления ризотто, тальятелле и тирамису воочию 12.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Итальянские дни пройдут на тбилисском "Базаре Орбелиани" (Bazari Orbeliani) с 17 по 20 ноября, говорится в сообщении организаторов.Как обещают посетителям, место мероприятия наполнится аппетитным ароматом средиземноморских блюд.В первый день, 17 ноября гостей будет ждать настоящий праздник итальянской кухни - итальянские повара посетят рынок с 18:30 и проведут зрелищные мастер-классы по приготовлению всеми любимых блюд. Там же можно будет посмотреть на искусство приготовления ризотто, тальятелле и тирамису.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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италия, культура, грузия, новости, анонсы , тбилиси