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Массовое ДТП на западе Грузии: грузовик протаранил легковые автомобили
Массовое ДТП на западе Грузии: грузовик протаранил легковые автомобили
Пострадавших уже доставили в местную клинику 12.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-12T14:18+0400
2022-11-12T14:18+0400
2022-11-12T14:18+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. Один человек погиб и трое пострадали в результате аварии у села Теклати Сенакского района, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, трайлер столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Пострадавших уже доставили в местную клинику. По оценке врачей состояние одного из них тяжелое.Точную причину аварии установит экспертиза. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, дтп, западная грузия, новости, грузия
происшествия, дтп, западная грузия, новости, грузия
Массовое ДТП на западе Грузии: грузовик протаранил легковые автомобили
Пострадавших уже доставили в местную клинику
ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. Один человек погиб и трое пострадали в результате аварии у села Теклати Сенакского района, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, трайлер столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Пострадавших уже доставили в местную клинику. По оценке врачей состояние одного из них тяжелое.
Точную причину аварии установит экспертиза. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил движения или эксплуатации транспорта".