https://sputnik-georgia.ru/20221112/massovoe-dtp-na-zapade-gruzii-gruzovik-protaranil-legkovye-avtomobili-272129312.html

Массовое ДТП на западе Грузии: грузовик протаранил легковые автомобили

Массовое ДТП на западе Грузии: грузовик протаранил легковые автомобили

Пострадавших уже доставили в местную клинику 12.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. Один человек погиб и трое пострадали в результате аварии у села Теклати Сенакского района, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, трайлер столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Пострадавших уже доставили в местную клинику. По оценке врачей состояние одного из них тяжелое.Точную причину аварии установит экспертиза. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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