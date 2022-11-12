https://sputnik-georgia.ru/20221112/metekhskiy-most-v-tbilisi-zakroyut-bolshe-chem-na-sutki-272130975.html

Метехский мост в Тбилиси закроют больше чем на сутки

Метехский мост в Тбилиси закроют больше чем на сутки

Из-за мероприятий Дня поминовения 100 тысяч мученников изменится и схема транспорта 12.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. Метехский мост в центре Тбилиси, на данный момент являющейся главной транспортной артерией города, перекроют с 18:00 12 ноября до 21:00 13 ноября, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.Мост будет перекрыт из-за Дня поминовения 100 тысяч мученников, убитых хорезмийцами в 1227 году в Тбилиси. В Тбилиси 13 дня поминальная служба проходит на Метехском мосту, где, по преданию, и была совершена казнь.Из-за мероприятий изменится и схема транспорта. Автомобили и общественный транспорт будут ездить по улицам Коте Апхази и через площадь Европы и Винный подъем.Метехский мост – стал одной из главных транспортных артерий города из-за ремонта проспекта Царицы Кетеван.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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тбилиси, новости, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, грузия