https://sputnik-georgia.ru/20221112/metekhskiy-most-v-tbilisi-zakroyut-bolshe-chem-na-sutki-272130975.html
Метехский мост в Тбилиси закроют больше чем на сутки
Метехский мост в Тбилиси закроют больше чем на сутки
Из-за мероприятий Дня поминовения 100 тысяч мученников изменится и схема транспорта 12.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-12T16:16+0400
2022-11-12T16:16+0400
2022-11-12T16:16+0400
тбилиси
новости
дороги
грузинские дороги, машины и их водители
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0f/252028532_0:281:3000:1969_1920x0_80_0_0_c685ff554b8625a29badb41d22b3786d.jpg
ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. Метехский мост в центре Тбилиси, на данный момент являющейся главной транспортной артерией города, перекроют с 18:00 12 ноября до 21:00 13 ноября, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.Мост будет перекрыт из-за Дня поминовения 100 тысяч мученников, убитых хорезмийцами в 1227 году в Тбилиси. В Тбилиси 13 дня поминальная служба проходит на Метехском мосту, где, по преданию, и была совершена казнь.Из-за мероприятий изменится и схема транспорта. Автомобили и общественный транспорт будут ездить по улицам Коте Апхази и через площадь Европы и Винный подъем.Метехский мост – стал одной из главных транспортных артерий города из-за ремонта проспекта Царицы Кетеван.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0f/252028532_630:557:2558:2003_1920x0_80_0_0_618a5418a1641c3fd0f14394da511b66.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тбилиси, новости, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, грузия
тбилиси, новости, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, грузия
Метехский мост в Тбилиси закроют больше чем на сутки
Из-за мероприятий Дня поминовения 100 тысяч мученников изменится и схема транспорта
ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. Метехский мост в центре Тбилиси, на данный момент являющейся главной транспортной артерией города, перекроют с 18:00 12 ноября до 21:00 13 ноября, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.
Мост будет перекрыт из-за Дня поминовения 100 тысяч мученников, убитых хорезмийцами в 1227 году в Тбилиси. В Тбилиси 13 дня поминальная служба проходит на Метехском мосту, где, по преданию, и была совершена казнь.
Из-за мероприятий изменится и схема транспорта. Автомобили и общественный транспорт будут ездить по улицам Коте Апхази и через площадь Европы и Винный подъем.
Метехский мост – стал одной из главных транспортных артерий города из-за ремонта проспекта Царицы Кетеван.