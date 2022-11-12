https://sputnik-georgia.ru/20221112/modnye-tendentsii-zimy-2022-2023-trendy-tsveta-aksessuary-272125466.html

Модные тенденции зимы 2022-2023: тренды, цвета, аксессуары

Модные тенденции зимы 2022-2023: тренды, цвета, аксессуары

До наступления календарной зимы 2022-2023 осталось меньше месяца – следовательно модницам, чтобы быть в тренде и выглядеть гламурно, нужно обновить свой гардероб в соответствии с модными тенденциями

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Привлекательно и модно хотят выглядеть все, поэтому Sputnik Грузия рассказывает о некоторых модных тенденциях зимы 2022-2023, а также о цветах и аксессуарах предстоящего зимнего сезона, которые на мировых подиумах уже представлены.Модные тенденцииНекоторые модные тенденции стали для нас уже привычными, другие же вернулись на подиумы неожиданно.Меха, которые делают любую женщину более роскошной, остаются в списке модных тенденций зимы 2022-2023 – в зимний сезон одинаково популярными будут изящные полушубки и шикарные шубы в пол как из натурального меха, так и его имитации. Дизайнеры предлагают как верхнюю одежду из меха, так и аксессуары – шапки, сумки и обувь.Эффектной тенденцией наступающей зимы станут накидки и кейпы, которым должное воздали модные дома Carolina Herrera, Dior и другие.В тренде зимой 2022/2023 длинное пальто – эта модная тенденция идеально подходит в холодную погоду, хотя и не очень практична.В список модных тенденций зимы 2022-2023 вошли куртки-бомберы. Выбор в этом направлении неограничен – в тренде укороченные и удлиненные, расшитые цветами и пайетками, однотонные и с контрастными вставками в спортивном стиле. Среди модных тенденций остаются и куртки-косухи оверсайз.В тренде остаются вязаные вещи из толстой пряжи – у нас будет возможность облачиться в зимний сезон в уютные свитера, платья и кардиганы.Сверкающие пайетки на платьях и обуви – яркая тенденция зимы 2022-2023, благодаря которым вы будете сиять.Еще одна модная тенденция зимы 2022-2023 – банты. В предстоящий зимний сезон любительницы этого женского украшения смело могут облачаться в одежду, украшенную гигантскими или маленькими бантиками.Одна из основных тенденций моды зимы 2022-2023 – очень широкие и длинные брюки и джинсы с завышенной талией и закрывающие обувь. Они станут альтернативой одежде с низкой посадкой. В тренде вновь джинсовый тотал-лук. Дизайнеры предлагают в него одеться буквально с ног до головы. При этом никаких разных оттенков и потертостей. Только классический темно-синий цвет индиго.Среди модных тенденций зимы 2022-2023 широкие плечи – массивным подплечикам должное воздали Prada, Gil Sander, Balmain, Annakiki и другие модные дома.Замысловатые принты, горошек всех размеров, размытые цветы, клетка Глен, "гусиная лапка" и полоски стали модной тенденцией зимы 2022-2023.Кожа остается среди модных тенденций зимы 2022-2023 – в тренде кожаные костюмы с брюками, юбками или шортами. Дизайнеры предлагают с ног до головы облачиться в модный материал, выбрав полуприлегающий крой и матовую фактуру.Кроме кожаных в тренде зимой 2022-2023 модные костюмы-тройки, дополненные жилетками или пальто, и не только кожаные. Дизайнеры считают эту тенденцию одной из элегантных.Наряду с мини юбкой, зимой 2022-2023 снова в моде широкие, узкие, со складками и стеганные юбки в пол.Одной из модных тенденций в одежде зимы 2022-2023 стала длинная бахрома, которая может быть нашитой по подолу или произвольно, контрастной или в цвет наряда, густой или не очень.Еще одна модная тенденция зимы 2022-2023 – корсеты. Они вошли в моду еще летом и их можно носить с чем угодно.Новый тренд зимы 2022-2023 – оригинальные вырезы на боку. Эта модная тенденция приоткрывать бока или живот, и чем оригинальнее, тем лучше, в сочетании с глухим высоким воротом, многим модницам может прийти по вкусу.Модная тенденция предстоящей зимы – это спортивная нотка, добавленная в повседневный образ. Поклонницам спортивного стиля понравятся толстовки, лампасы, поло, легинсы, а также контрастные вставки, напоминающие одеяние мотогонщиков.Цвета и тканиФуксия – розово-фиолетовый цвет занимает особое место в коллекциях именитых дизайнеров. Самые смелые модницы смогут выбрать тотал-лук в этом ярком цвете. Остальные, для создания образа, соответствующего модным тенденциям, могут сочетать его со светло-оливковым, белым или черным цветом, который будет особо актуален зимой 2022-2023.Среди самых модных цветов зимы 2022-2023, обозначенных также после проведения London и New York Fashion Week: огненно-красный, розово-персиковый, цвет апельсина, ярко-желтый, горчичный, спокойный синий, глубокий синий, кофейно-карамельный, цветочно-розовый и плодородно-зеленый.В тренде также осенний кремовый, кремовый белый, затененный белый, каменный серый, земельно-зеленый, тихий и каменный серый, темно-синий индиго и космический синий.Из тканей в тренде бархат и вельвет. Модными остаются трикотаж, деним, лен и хлопок. Ткани могут быть как однотонными и яркими, так и украшенными кружевом, скромными вышивками или декорированными принтами.Прозрачность – тенденция предстоящего зимнего сезона. Полупрозрачные топы, юбки и платья, которые пришлись летом многим по душе, стали трендом и зимы 2022-2023.Обувь и аксессуарыОдна из главных модных тенденций обуви зимы 2022-2023 – платформа в сочетании с каблуком, а крупные пряжки и насыщенные оттенки придадут ей стильный вид.Тем, кто не носит платформы, дизайнеры предстоящей зимой предлагают разные виды модной обуви, в том числе и "ковбойские" сапоги со скошенным каблуком, который в тренде зимой 2022-2023.Обновляя гардероб, нельзя забывать и об аксессуарах, с помощью которых модный образ становится гармоничным и завершенным.Сумки plus size – модная тенденция зимы 2022-2023. В тренде большие сумки любой формы. В моде также и текстильные сумки из пестрой ткани.Перчатки – важный аксессуар, актуальный в холодную пору, но зимой 2022-2023 они в тренде, так как их будут носить не только с верхней одеждой. Дизайнеры рекомендуют к вечернему наряду подобрать очень короткие перчатки, тогда как с трикотажным платьем или объемным свитером можно носить длинные.В тренде также цветные колготки – как однотонные, так и пестрые модели.Самый функциональный аксессуар зимы 2022-2023 – платок, вариантов использования которого множество. В предстоящем зимнем сезоне этот аксессуар можно использовать в качестве головного убора, шарфа, пояса, браслета или просто повязать на сумочку.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

модные тенденции зимы 2022-2023: тренды, цвета, аксессуары