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Молодежь в Гори приглашают в "Резиденцию комиксов"
Молодежь в Гори приглашают в "Резиденцию комиксов"
Если вы молоды, живете в Гори и увлекаетесь созданием комиксов, тогда вам сюда 12.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-12T22:22+0400
2022-11-12T22:22+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. "Резиденция комиксов" – на семинар под таким названием приглашают интересующуюся искусством создания комиксов молодежь города Гори (регион Шида Картли) 18-20 ноября, сообщают организаторы. Трехдневное мероприятие пройдет в Доме искусства Гори и будет служить цели развития грузинских комиксов. Все комиксы, созданные участниками на воркшопе, впоследствии будут изданы сборником. "Мы дадим как можно большему количеству людей шанс познакомиться с интересной для них сферой. Пройдем азы комиксов, технические вопросы, а остальное время полностью посвятим практике, помощи друг другу и созданию творческого продукта", – рассказывает автор идеи, художник комиксов Лука Лашхи.Возрастное ограничение участников – от 14 лет и старше. Организаторы семинара – Дом искусства Гори и MOCI (Communities of Change – Prototyping Local Futures). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, гори, шида картли, культура, анонсы
грузия, новости, общество, гори, шида картли, культура, анонсы
Молодежь в Гори приглашают в "Резиденцию комиксов"
Если вы молоды, живете в Гори и увлекаетесь созданием комиксов, тогда вам сюда
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. "Резиденция комиксов" – на семинар под таким названием приглашают интересующуюся искусством создания комиксов молодежь города Гори (регион Шида Картли) 18-20 ноября, сообщают организаторы.
Трехдневное мероприятие пройдет в Доме искусства Гори и будет служить цели развития грузинских комиксов. Все комиксы, созданные участниками на воркшопе, впоследствии будут изданы сборником.
"Мы дадим как можно большему количеству людей шанс познакомиться с интересной для них сферой. Пройдем азы комиксов, технические вопросы, а остальное время полностью посвятим практике, помощи друг другу и созданию творческого продукта", – рассказывает автор идеи, художник комиксов Лука Лашхи.
Возрастное ограничение участников – от 14 лет и старше. Организаторы семинара – Дом искусства Гори и MOCI (Communities of Change – Prototyping Local Futures).