https://sputnik-georgia.ru/20221112/mvf-izmenil-prognoz-rosta-ekonomiki-gruzii-272129097.html

МВФ изменил прогноз роста экономики Грузии

МВФ изменил прогноз роста экономики Грузии

В сентябре МВФ прогнозировал, что экономика Грузии вырастет до 9% 12.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-12T16:57+0400

2022-11-12T16:57+0400

2022-11-12T16:57+0400

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ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП в Грузии в 2022 году на уровне 10%, что на 1 процентный пункт выше предыдущего прогноза.В сентябре МВФ прогнозировал, что экономика Грузии вырастет до 9%, а уровень инфляции окажется на уровне 11,7%.При этом международный финансовый институт связывает высокий рост экономики с повышением дохода от туризма, всплеском иммиграции, вызванным им притоком денежных средств. Также, по мнению МВФ, на экономику оказало влияние увеличение транзитной торговли.При этом, по данным МВФ, уровень инфляции остается высоким из-за высоких цен на сырье и из-за повышенного внутреннего спроса.По прогнозу, рост экономики и инфляция будут снижаться в 2023 году на фоне сдерживания внешнего притока средств, ухудшения глобальных экономических и финансовых условий, меньшего бюджетного дефицита и достаточно жесткой денежно-кредитной политики.МВФ отмечает, что инфляция достигнет целевого показателя в 3% в 2024 году, а экономика в среднесрочной перспективе приблизится к своему потенциальному уровню около 5% при поддержке инвестиций в инфраструктуру и структурные реформы для повышения производительности.В октябре годовой уровень инфляции составил 10,6% при целевом показателе 3%. Нацбанк ранее уже заявил, что уровень инфляции прошел пик роста и стал стабилизироваться.По прогнозу Нацбанка, уровень инфляции приблизится к целевому показателю к середине 2023 года. Однако растущий спрос может оказать негативный эффект.Что касается прогноза роста экономики, то Нацбанк Грузии прогнозирует годовой рост на уровне 10%, при этом считая его чрезмерно завышенным. Нацбанк Грузии, как и все международные институты, объясняет высокий рост экономики ростом числа мигрантов и вливаниями с их стороны средств в экономику страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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