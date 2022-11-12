https://sputnik-georgia.ru/20221112/politsiya-prodolzhaet-izymat-oruzhie-v-tbilisi-i-regionakh-zaderzhany-6-chelovek-272130289.html

Полиция продолжает изымать оружие: в Тбилиси и регионах задержаны 6 человек

Полиция продолжает изымать оружие: в Тбилиси и регионах задержаны 6 человек

Самому старшему из задержанных 63 года, а самому младшему – 23 12.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-12T17:41+0400

2022-11-12T17:41+0400

2022-11-12T17:41+0400

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ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. Сотрудники полиции в результате следственных мероприятий в Тбилиси и в регионах изъяли нелегальное огнестрельное оружие и патроны, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным ведомства, всего за незаконное хранение, ношение и приобретение оружия были задержаны шесть человек, из которых двое были в прошлом судимы. Самому старшему из задержанных 63 года, а самому младшему – 23.Всего во время задержаний и обысков было изъято восемь единиц оружия, в том числе три автомата, патроны и марихуана.Задержанным в случае подтверждения вины грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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преступность в грузии, новости, грузия, мвд грузии