https://sputnik-georgia.ru/20221112/putin-predostavil-stsenu-obstoyatelstvam-vynuzhdayuschim-zapad-i-ukrainu-dat-zadniy-khod-272126371.html

Путин предоставил сцену обстоятельствам, вынуждающим Запад и Украину дать "задний ход"

Путин предоставил сцену обстоятельствам, вынуждающим Запад и Украину дать "задний ход"

Напевая хит Шуфутинского "Левый, левый, левый берег Дона", русские оставили Херсонскую область и дружно отошли на левый берег Днепра. На этом большая... 12.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-12T11:37+0400

2022-11-12T11:37+0400

2022-11-12T13:07+0400

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По крайней мере на данном этапе, когда стороны не могут сделать больше: Россия заняла больше территории, чем смогла удержать, Украина (Запад) не может больше отогнать русских. Наступает зима и ситуация на фронте начинает "замерзать" - военные действия приобретут затяжной позиционный характер, где стороны будут "разогреваться" ракетными ударами.Не случайно Запад дружно заговорил о необходимости переговоров с Россией, на которые Россия согласна. Запад внутренне примирился с присоединением ДНР и ЛНР вместе с Крымом к России (как в 2008 году в Грузии, во время подписания Соглашения Медведева-Саркози, примирился с "оккупацией РА и ЮО Российской Федерацией") - мол, "Донбасс же взяли, но Херсонскую и Запорожскую область надо бы вернуть Украине" - такова, думаю, позиция Запада. Наблюдая установившийся баланс сил в затянувшейся кампании, предусмотрительные друзья России - Китай и Белоруссия - начали налаживать контакты с Западом, Китай - с США, Белоруссия - с Польшей, в этом же тренде движется Турция.Главное, чего достигла Россия - она разрушила однополярный мир, заменив его многополярным. Второе - Россия остановила мировую глобализацию/либерализацию, продемонстрировав их несостоятельность, причем люстрация "демократических" режимов коллективного Запада только началась… Третье достижение, как и в результате пяти дней августа 2008 года в Грузии, Россия сегодня вновь обнаружила непростительные недостатки в подготовке своей армии - в вооружении, обеспечении, а пуще всего - в подготовке личного состава как командного, так и контрактников. И хорошо, что она обнаружила их сейчас, а не во время вероятной войны с более серьезным противником… Контрактная основа, на которую с недавних пор перевели российскую армию, себя не оправдала и стала причиной срочной и дорогостоящей мобилизации. Одним росчерком пера смахнуть в урну опыт, наработанный за 70 лет в СССР, оказалось, по меньшей мере, неразумным.По тем же причинам проявил свою несостоятельность переход на контрактную службу в грузинской армии, о чем неоднократно заявлял в ранних публикациях, одновременно предупреждая о тяжелейших последствиях отказа от мобилизационной работы и подготовке резерва в Грузии. "Слепой" переход на стандарты НАТО без учета местной специфики и анализа опыта в строительстве вооруженных сил в Грузии еще дадут о себе знать. Пока что Бог милует Грузию, которая чудом избежала терактов, имея на своей территории Панкисское ущелье и кистинцев, прошедших ИГИЛ. Бог милует Грузию от вооруженного столкновения с соседями, несмотря на многочисленные провокации на разделительных линиях с Абхазией и Цхинвальским регионом/Южной Осетией.Зато России провела полноценные испытания в боевых условиях десятков новых видов вооружений, что невозможно осуществить на полигонах; Россия провела референдум и теперь будет требовать возвращения Херсонской и Запорожской области, как своей территории (как Грузия требует вернуть ей Абхазию и Самачабло); и главное - Россия положили конец царству Доллара, который резко потерял в "весе" и перестал быть единственной резервной валютой, употребляемой в международных взаиморасчетах.Во время кампаний Наполеона и Гитлера Россия отступала до самой Москвы, но потом гнала противника до конца, поэтому использовать отступление для "сжатия пружины" русские умеют. Смогли же они выдержать экономические санкции и обратить их себе в пользу?! Разве когда-нибудь российская экономика, бизнес, банковский и промышленный, сектора, сельское хозяйство смогли бы проявить скрытый потенциал, не случись сегодня этот форс-мажор?Да, жизни погибших солдат - невосполнимая потеря, но Россия никогда бы не узнала в мирное время с точностью до одного гражданина - сколько у нее недоброжелателей, предателей и врагов. Не обидно за оппозицию - "болотные" обыватели всегда были врагами, России впору задуматься - почему самый большой процент изменников оказался среди сытой интеллигенции и российской элиты, которую она лелеяла, осыпала народными деньгами и званиями народных!Путин сегодня предоставил сцену обстоятельствам, которые лучше, чем театр военных действий, должны вынудить Запад и Украину дать "задний ход": народы Европы должны выйти на антиправительственные митинги, требуя снизить взлетевшие вверх цены на энергоносители, повысить заработную плату и прекратить воевать с Россией - поставлять Украине оружие на их, налогоплательщиков, деньги; истощенная европейская экономика и промышленность, опустевшие военные склады должны образумить правительства стран Евросоюза, они должны громко отказаться от всех американских санкций против России. А в случае невыполнения требований протестующих, народы/парламенты должны вынудить подать в отставку правительства, как бессрочно ушли два последних английских премьера и другие европейские лидеры. И это движение уже началось - европейцы выходят на митинги, Европа увеличила покупку российского газа, невзирая на санкции, сами США дали добро на банковские операции с Россией и одобрили закупку российской нефти Индией, а лондонская биржа металлов решила не запрещать поставки металлов из России.Несмотря на уверения, что поддержка Украины в связи с промежуточными выборами в Конгресс не изменится, "республиканцы" Трампа будут невольно "плясать от противного", то есть должны говорить противоположное тому, что делал противный Байден. Не за горами всеобщее признанье, что на смену Исламскому Государству США готовили Киевское Государство - Украина стала террористическим центром, полигоном военных игр с Россией, как Сирия. Но когда оружие, поставляемое Украине, разойдется по миру и заговорит против США, как случилось в случае Сирии, западные игры в солдатики прекратятся, и США неизбежно извинятся за военную помощь киевскому режиму, как извинились за Ирак, Афганистан и Сирию, признавшись, что вышедший из-под контроля ИГИЛ* создали Пентагон и ЦРУ.Вот на какие обстоятельства сделал ставку Путин.* Террористическая организация, запрещенная в России.Мнение автора может не совпадать с позицией редакцииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, аналитика, в мире, арно хидирбегишвили, украина, сша, сирия, нато, игил, пентагон, владимир путин, колумнисты