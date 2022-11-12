https://sputnik-georgia.ru/20221112/raskol-v-natsdvizhenii-v-partii-khotyat-ustanovit-novye-pravila-272132219.html

Раскол в "Нацдвижении": в партии хотят установить новые правила

Раскол в "Нацдвижении": в партии хотят установить новые правила

Внутренний кризис в ЕНД на этой неделе достиг своего пика 12.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-12T19:00+0400

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единое нацдвижение

политика

грузия

новости

ника мелия

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ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. Правила избрания председателя главной оппозиционной силы "Нацдвижение" пропишут по-новому, заявил один из лидеров партии Георгий Барамидзе.Внутренний кризис в "Едином национальном движении" на этой неделе достиг своего пика и в партии уже открыто заявили о смене руководства, в том числе и председателя политической силы Ники Мелия.При этом он подчеркнул, что новые правила будут содержать множество критериев избрания руководителя оппозиционной силы, в том числе гарантию избежать влияния извне."Главным критерием будет проведение выборов при помощи справедливой, прозрачной и всем понятной процедуры, чтобы в них приняли участие не другие, а только члены "Нацдвижения", – сказал Барамидзе.Прошлые выборы председателя партии проходили по системе онлайн-голосования и завершились неожиданным результатам. Вопреки желанию основателя партии, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, выборы выиграл как раз Ника Мелия, а не Леван Варшаломидзе.В то же время Барамидзе не скрывает, что смена председателя партии связана с экс-президентом Грузии."Мы должны помнить главную задачу – Михаил Саакашили находится в тяжелом состоянии в заключении и его надо вывезти на лечение за пределы страны, чтобы спасти", – сказал Барамидзе.На сегодняшний день известно, что свои кандидатуры на пост председателя выдвинут Ника Мелия, Георгий Мумладзе и Георгий Чаладзе. Однако официально кандидаты заявят о себе после того, как политсовет партии утвердит правила выборов.Признаки расколаО конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий вопреки призывам экс-президента.Все это привело к стагнации. Часть лидеров партии стала открыто высказывать недовольство в адрес Мелия."Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Последней каплей стал конфликт Мелия с экс-министром обороны Грузии и бизнесменом Давидом Кезерашвили, который, согласно слухам, является главным спонсором оппозиции.Мелия открыто заявил, что Кезерашвили стоит держаться подальше от грузинской политики и у него не может быть ничего общего с этим человеком.Согласно кулуарной информации, это заявление не понравилось ни Кезерашвили, ни нескольким авторитетным представителям партии. Бизнесмен даже назвал Мелия "формальным лидером".Между тем, на сегодняшний день Мелия является одним из немногих лидеров "Нацдвижения", с которым готовы говорить мелкие партии, в том числе те, которые не поддерживают бывшую правящую партию в целом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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единое нацдвижение, политика, грузия, новости, ника мелия