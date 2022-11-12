Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221112/strelba-v-kolledzhe-kanady-chislo-ranennykh-vozroslo-do-chetyrekh-272123973.html
Стрельба в колледже Канады: число раненных возросло до четырех
Стрельба в колледже Канады: число раненных возросло до четырех
Инцидент произошел в округе Лаваль в колледже Montmorency, где учатся около 7 тысяч человек 12.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-12T10:58+0400
2022-11-12T10:58+0400
канада
новости
в мире
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/05/270083103_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b2bf6820cc8c8068234415fcdbc09ac2.jpg
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Количество раненых в ходе стрельбы в колледже в канадском Квебеке выросло до четырех, сообщает телеканал CTV.Инцидент произошел в округе Лаваль в колледже Montmorency, где учатся около 7 тысяч человек. Ранее радиостанция CBC сообщала, что три человека ранены при стрельбе в колледже в канадском Квебеке."Четыре человека ранены и госпитализированы после стрельбы вблизи колледжа Montmorency в округе Лаваль", – говорится в сообщении телеканала, который ссылается на полицию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
канада
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/05/270083103_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1e5138580232a6c238e0b8056b46759f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
канада, новости, в мире, происшествия
канада, новости, в мире, происшествия

Стрельба в колледже Канады: число раненных возросло до четырех

10:58 12.11.2022
© photo: Sputnik / Irina Kalashnikova / Перейти в фотобанкНекоторые европейские страны объявили о высылке российских дипломатов
Некоторые европейские страны объявили о высылке российских дипломатов - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2022
© photo: Sputnik / Irina Kalashnikova
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Инцидент произошел в округе Лаваль в колледже Montmorency, где учатся около 7 тысяч человек
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Количество раненых в ходе стрельбы в колледже в канадском Квебеке выросло до четырех, сообщает телеканал CTV.
Инцидент произошел в округе Лаваль в колледже Montmorency, где учатся около 7 тысяч человек. Ранее радиостанция CBC сообщала, что три человека ранены при стрельбе в колледже в канадском Квебеке.
"Четыре человека ранены и госпитализированы после стрельбы вблизи колледжа Montmorency в округе Лаваль", – говорится в сообщении телеканала, который ссылается на полицию.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0