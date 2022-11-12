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Стрельба в колледже Канады: число раненных возросло до четырех
Стрельба в колледже Канады: число раненных возросло до четырех
Инцидент произошел в округе Лаваль в колледже Montmorency, где учатся около 7 тысяч человек 12.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-12T10:58+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Количество раненых в ходе стрельбы в колледже в канадском Квебеке выросло до четырех, сообщает телеканал CTV.Инцидент произошел в округе Лаваль в колледже Montmorency, где учатся около 7 тысяч человек. Ранее радиостанция CBC сообщала, что три человека ранены при стрельбе в колледже в канадском Квебеке."Четыре человека ранены и госпитализированы после стрельбы вблизи колледжа Montmorency в округе Лаваль", – говорится в сообщении телеканала, который ссылается на полицию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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канада, новости, в мире, происшествия
Стрельба в колледже Канады: число раненных возросло до четырех
Инцидент произошел в округе Лаваль в колледже Montmorency, где учатся около 7 тысяч человек
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik.
Количество раненых в ходе стрельбы в колледже в канадском Квебеке выросло до четырех, сообщает телеканал CTV
.
Инцидент произошел в округе Лаваль в колледже Montmorency, где учатся около 7 тысяч человек. Ранее радиостанция CBC сообщала, что три человека ранены при стрельбе в колледже в канадском Квебеке.
"Четыре человека ранены и госпитализированы после стрельбы вблизи колледжа Montmorency в округе Лаваль", – говорится в сообщении телеканала, который ссылается на полицию.